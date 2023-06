Luque “Esquel necesita la unidad de los vecinos para gestionar y exigir las obras que los barrios requieren”

Este miércoles Juan Pablo Luque y Juan Manuel Peralta, candidatos a gobernador e intendente de Arriba Chubut, se reunieron con más de 10 Juntas Vecinales de Esquel que plantearon las diferentes necesidades que tiene la ciudad en materia de obras públicas. “Pueden ser una herramienta fundamental para poder ayudar a mejorar lo que necesita la ciudad”, indicó Luque.

Del encuentro, que se realizó en la Asociación Vecinal del barrio 28 de Junio, participaron representantes de los barrios Estación, Ceferino, Don Bosco, Los Sauces, Bella Vista, Matadero, Badén, Buenos Aires, entre otros. Luque y Peralta estuvieron acompañados por candidatos a concejales y diputados provinciales y vecinos.

En ese marco, el candidato a gobernador indicó que “es importante escuchar a los referentes vecinales porque son los que permiten, todos los días, saber de primera mano qué es lo que pasa en los barrios y lo que necesitan nuestros vecinos. Por eso estoy convencido que el vecinalismo puede ser una herramienta fundamental para poder ayudar a mejorar lo que necesita la ciudad de Esquel”, indicó.

“Con Juan Peralta compartimos la misma visión”

Luque destacó la figura de Juan Peralta al decir “compartimos la misma visión porque entendemos que también deben ser las Juntas vecinales las que junto con el Estado trabajen en la política cultural y social de una ciudad, incentivando el crecimiento de las vecinales como lugares de contención del vecino a través de talleres barriales que le den vida y dignidad a los barrios”.

“Yo soy de los que creen que el trabajo del vecinalismo es comparable con el trabajo del intendente porque cuando uno es intendente su referencia para saber qué es lo qué pasa en cada barrio es el vecinalista, y cuando uno es gobernador debe hacer lo mismo con el intendente para poder generar una relación directa y saber qué es lo que pasa en el territorio”, agregó.

En esa línea, recordó que desde su gestión, “todos los años me toca conformar un presupuesto donde se deben establecer las prioridades con el que uno va a llevar la política de obra pública, cultural, deportiva, social y uno no lo puede conformar solo, sino que tiene que ser con ayuda de las Juntas Vecinales, porque son los vecinos los que saben cuáles son las obras que se necesitan. Por eso me llama mucho la atención lo que me está pasando en Esquel cada vez que vengo, sea en lo deportivo, lo social o las juntas vecinales, que no tengan contacto directo con el intendente o los funcionarios que toman decisiones”.

Peralta: “Los vecinos dan respuesta donde tendría que estar el Estado municipal”

Juan Manuel Peralta, candidato a intendente de Arriba Chubut, reconoció que “este tipo de encuentros demuestran el tipo de construcción que busca este espacio político, de entender que la gestión es cara a cara, codo a codo, entendiendo cada una de las problemáticas que hay en los barrios, que ustedes conocen muy bien y que tienen soluciones, porque conocen cuáles son las vías para poder resolver las situaciones que tienen que resolver a diario”.

“Sé del esfuerzo que realizan, muchas veces con su propio bolsillo y con su tiempo, estando donde tendría que estar el Estado Municipal, y que también muchas veces no reciben ayuda y le ponen trabas. Pero creo que hay algo básico que uno tiene que tener como premisa que es ayudar a los que ayudan, y saber y entender que en las juntas vecinales es donde el vecino se acerca, es la primera puerta que toca y el lugar de esperanza que tiene ante un reclamo o simplemente para tener contención”.

“Agradezco mucho a Braulio por habernos recibido en el día del cumpleaños de la vecinal del 28 junio. Creemos que las Juntas vecinales pueden ser más con un municipio presente, dándole una potestad más importante a su rol y su trabajo”.