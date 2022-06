Luque encabezó el acto por los 50 años de la Vecinal La Floresta

Este miércoles, el intendente Juan Pablo Luque presidió los festejos por el 50° aniversario de la Asociación Vecinal de barrio la Floresta, ante una importante cantidad de referentes barriales y vecinos. En ese contexto, la vecinalista Silvia Navarro destacó las obras históricas que está llevando adelante el Municipio en dicho sector de la ciudad.

El acto se desarrolló en la sede de la Vecinal, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el responsable de la cartera de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; la presidenta de la Asociación Vecinal La Floresta, Silvia Navarro; miembros del gabinete municipal; concejales; representantes de entidades vecinales; y vecinos del barrio.

Al respecto, el intendente manifestó que “esta vecinal es un ejemplo de lo que sucede cuando comienza un barrio y se intentan gestionar determinadas cuestiones para que aquellas personas que se fueron estableciendo poco a poco, puedan vivir mejor y, de esta manera, ir haciendo ciudad, que es un poco la historia de Comodoro Rivadavia”.

En esa línea, resaltó que “queremos gente como Silvia Navarro y José Guerrero, que tengan ese sentimiento y emoción por su tarea, pero que a la vez les duela la necesidad y que cuando sienten impotencia por no sentirse parte de una comunidad, luchen por revertir esa situación. Eso es lo que pretendo para mi ciudad, gente que quiera a Comodoro como ellos quieren a su barrio”.

“La Floresta es un sector complicado, ya que, tal como sucede con los barrios altos, se presentan muchas complejidades y son más costosos para gestionar obras de servicios básicos y pavimento, pero de todas formas venimos avanzando fuertemente en ese sentido”, aseveró.

“Estamos transformando a Comodoro en cada uno de los barrios”

Continuando en ese tenor, recalcó que “nada es imposible cuando hay vocación y una excelente administración, con un secretario de Economía que nos permite que todas las obras que estamos llevando adelante y los sueños que pretendemos concretar tengan recursos económicos para hacerse realidad”.

“Esto no fue por arte de magia, sino por la continuidad de un proyecto político que intentó convencer al pueblo de Comodoro Rivadavia de que nos teníamos que unir e ir por nuestros sueños, subiendo cada vez más la vara. Venimos transformando a Comodoro en cada uno de los barrios”, agregó.

Del mismo modo, el mandatario municipal indicó que “estamos felices de que tantos vecinalistas estén acompañando este aniversario. Silvia Navarro marca un camino dentro del vecinalismo de Comodoro, con una profunda vocación por lo que hace. Por eso tampoco es casualidad que las cosas sucedan en este barrio”.

Por otra parte, afirmó que “nosotros trabajamos para los vecinos en una ciudad que amamos y que queremos mejorar todo el tiempo. Mucha gente aún no vive dignamente y nosotros somos un gobierno que representa los valores del peronismo; queremos darle la posibilidad a una persona de que viva en una casa calefaccionada, que pueda salir y caminar en una calle pavimentada y que todos los días se busque la calidad de vida de la gente”.

“Estamos haciendo algo muy pequeño en la porción de la historia de nuestra ciudad, pero nos llena de alegría al menos transformarle la vida a una familia. Son cosas en las que uno tiene que enfocarse si nos gusta dedicarnos a ser servidores públicos porque tenemos un corto plazo para servirle a nuestra gente e intentamos hacerlo de la mejor manera posible”, apuntó.

En ese sentido, expuso que “nada de lo que tratamos de llevar adelante podríamos hacerlo sin esa gente que todos los días recorre las calles de la ciudad, habla con los vecinos y después golpea las puertas de los funcionarios. Nosotros somos un equipo de trabajo, pero lo más importante es la labor que hacen los vecinalistas para que nos interioricemos acerca de las necesidades reales de cada barrio y brindar respuestas”.

“Siempre habrá un funcionario pensando en cómo tener un Comodoro más pujante. Durante mucho tiempo, necesitábamos un acto de justicia y esto es lo que está pasando hoy: volcamos los recursos económicos que tenemos a disposición para transformar cada rincón de la ciudad”, sentenció.

Finalmente, Luque destacó que “nosotros no estamos haciendo nada más que lo que nos corresponde y lo que es inherente a nuestra función. Necesitamos que nos sigan exigiendo porque tenemos mucho más por hacer, no sólo en La Floresta, sino en cada uno de los barrios de la ciudad para que estemos cada vez mejor”.

“Los vecinalistas trabajan desinteresadamente por sus vecinos”

En tanto, el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita, señaló que “desde el inicio de la gestión, el intendente nos solicitó que trabajemos codo a codo con los vecinalistas. Eso tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, que hacen su tarea de una manera desinteresada, social, cultural y hasta política, visitando a cada uno de los secretarios y de las instituciones para generar políticas públicas para su barrio y ayuda para sus vecinos”.

“A nosotros simplemente nos toca ser servidores públicos en un momento de nuestras vidas y ellos eligen seguir haciéndolo desinteresadamente, por amor al barrio y el compromiso de sus vecinos. Eso tiene una doble recompensa cuando consiguen resultados”, valoró.

Asimismo, recordó que “cuando iniciamos la gestión, dijimos que se iba a trabajar sobre toda la zona alta y eso se está cumpliendo. De a poco, vamos llegando con más soluciones en distintos aspectos, gracias al trabajo que viene realizando todo el equipo municipal y gestionando a nivel nacional para lograr soluciones”.

“La ciudad la hacemos entre todos y nuestro deseo es tener un Comodoro más lindo, pujante y accesible, para que lo podamos disfrutar entre todos. Eso es lo que nos propuso el intendente y en ese camino estamos”, concluyó Fita.

“La obra de pavimento es el mejor regalo que pudimos recibir”

Por su parte, la titular de la Vecinal La Floresta, Silvia Navarro, manifestó que “en un día tan especial queremos reconocer a todos los vecinos que pasaron por nuestra institución y dejaron su granito de arena para que vayamos creciendo. Cada vecinalista que se pone al frente de un barrio, deja todo, su casa, su familia, para trabajar por sus pares”.

“Estoy muy orgullosa de ser vecinalista, de levantarme todas las mañanas y trabajar por la gente. Cuando recibo críticas, las escucho, no me ofendo ni me lastiman, pero hago todo lo posible para que eso cambie, y eso cambia cuando el Estado escucha, como viene sucediendo”, recalcó.

Del mismo modo, puso en valor “la obra fantástica de pavimento que se está ejecutando en el barrio, que es el mejor regalo que recibimos y pronto estaremos inaugurando. Muchos vecinos padecieron durante mucho tiempo y finalmente van a pisar asfalto, por eso es muy importante que nos hagan saber las necesidades para trasladarlas al Municipio”.

En esa línea, agradeció “al intendente Luque, quien hizo todas las gestiones ante Nación para que esta obra se concrete, y al secretario López, que durante estos años escuchó los reclamos de los vecinos y trabajó para brindar respuestas. Cuando nos dijeron que iban a pavimentar, no lo podíamos creer, nos dio una alegría inmensa”.

“Además, desde otras áreas municipales se viene trabajando de gran manera. A modo de ejemplo, hace 10 años se inauguró el Centro de Salud, cuya función se hizo notar en la pandemia, cuando se hizo una labor extraordinaria y nuestros abuelos no necesitaron trasladarse para aplicarse las vacunas. Lo mismo con Desarrollo Humano, que nunca permite que falten alimentos para la gente que menos tiene”, cerró Navarro.

“Las últimas gestiones municipales nos hicieron crecer como barrio”

Por último, el referente barrial e integrante de la comisión de la Vecinal, José Guerrero, comentó que “cuando buscamos a Silvia Navarro para lleve la conducción del barrio, se negó varias veces hasta que la enganchamos y se puso al hombro esta sede vecinal”.

“Esta labor no es fácil porque el vecino nunca está conforme, pero ella es una luchadora, va al frente y tiene el don de que en todas las secretarías le abren las puertas. Debe ser la única vecinalista que consigue tanto para su barrio”, agregó.

Por otra parte, manifestó su agradecimiento a las últimas gestiones municipales al indicar que “ellos no nos cerraron las puertas y nos hicieron crecer como barrio. Cuando se cuenta con un gobierno municipal que trabaja por los barrios, crecemos nosotros, crece la comunidad y vamos todos para adelante”.

“Hoy, nuestro barrio tiene casi el 80% cubierto con pavimento gracias a las recientes gestiones municipales, pero además el intendente dijo que tiene mucho por hacer en Las Flores y en La Floresta. Tener alguien que trabaja por la ciudad nos llena y esto lo vemos todos los días, por lo que tenemos que seguir apoyando y llevar este mensaje”, destacó.

Para finalizar, Guerrero expuso que “estamos creciendo como ciudad y se está viendo el progreso permanente, con más verde, espacios para la gente, asfalto y servicios. Esto debemos valorarlo, porque no es fácil concretar estos logros”.