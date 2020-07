Luque encabezó el acto de la Independencia

Fue a través de un acto muy sencillo en el barrio 9 de julio, en donde el intendente Juan Pablo Luque, junto a unos pocos presentes, izaron la bandera para conmemorar la fecha patria que no puede celebrarse por la pandemia.

En un acto muy sencillo y acompañado de algunos vecinos del barrio 9 de julio y las fuerzas militares, el intendente Juan Pablo Luque izó la bandera nacional para recordar el 204° aniversario de la declaración de la independencia nacional.

“Es una fecha para recordar en cualquier contexto. Para mí es muy importante haber venido al barrio 9 de julio donde el año pasado pudimos hacer el desfile y este año lamentablemente nos toca otra realidad”, expresó el mandatario.

En esa línea, advirtió que “más allá de que no podemos hacer el desfile y celebrarlo como nos gusta a los comodorenses conmemorar las fechas patrias, no significa que cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, no podamos recordar estas fechas y brindar homenaje a los patriotas que fueron los que generaron que hoy en día nuestro país tenga el potencial que tiene”.

Asimismo, llevó un mensaje a la comunidad de “mantenernos unidos y conscientes de que como sucedió toda la historia del país, solo se puede salir de situaciones adversas luchando todos juntos. Hoy nos toca hacer patria desde la casa, cuidando a los nuestros y respetando las normas sanitarias para protegerse y proteger a los demás”.