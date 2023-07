Luque: “En 7 años conseguimos el mayor desarrollo de Comodoro en un siglo”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro y candidato a gobernador, expresó a LU4 que “Esta semana voy a estar en Comodoro para seguir entregando el mensaje que nunca en la historia estuvimos como ahora, recién en seis o siete años se consiguió el mayor desarrollo de los últimos 100 años y obviamente que es muy difícil hacer lo que no se hizo en 70 años”.

El jefe comunal agregó que “Para el Valle es importante recuperar las posibilidades que teníamos antes, lo mismo sucede con las potencialidades del resto de la provincia porque eso se ha ido perdiendo por la falta de un plan provincial y el acompañamiento del Estado”.

Luego resaltó que “Hay que acompañar a los productores del Valle del Río Chubut en el terreno de la industria cárnica y para eso hay que bajar los costos de producción, además de potenciar la industria lanera y pare eso es importante el rol articulador del campo”.

Luque subrayó que “La discusión de los diferenciales patagónicos que venimos planteando junto a CAME y las demás provincias de la región hay que llevarla con volumen político al ámbito nacional; para eso necesitamos trabajar todas las provincias patagónicas en conjunto para bajar los costos y ser competitivos”.

Respecto a la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner señaló que “Es una inauguración de las más importantes de los últimos tiempos para la Argentina, lamentablemente Macri dejó pasar muchísimo tiempo para la licitación y no aprovechó el endeudamiento feroz para obras fundamentales; pero por suerte logramos concretar la inauguración para dejar de sacar divisas para las importaciones y ahora debemos avanzar en la segunda etapa para poder exportar gas patagónico al resto del mundo”.