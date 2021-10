Luque: “El tema de la Coparticipación no se soluciona solamente con un proyecto”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, comentó a LU4 su visión sobre el reclamo por la Coparticipación Federal de Impuestos que presentó l gobernador Mariano Arcioni.

“No me invitaron ni tampoco me explicaron de qué se trataba este proyecto de Reparación Histórica. Desde el 1983 cuando el gobernador Viglione le regaló al Gobierno nacional parte de la Coparticipación que nos correspondía”, expresó.

Para el jefe comunal, “No se puede mentirle a la población diciéndole que se envía un proyecto de ley y se soluciona todo, lo que necesitamos que todos los gobernadores acepten ceder el 1,86% de Coparticipación que nos corresponde; pero no veo muy sencillo que eso puede suceder”.

Sobre este tema remarcó que “No se soluciona con hacer una convocatoria meramente electoral, donde invitan sólo a los que quieren ir y no se explican anticipadamente los alcances del proyecto y cómo llevarlo adelante”.

Visita presidencial

En lo que respecta a la próxima visita del presidente Alberto Fernández indicó que “Estamos trabajando en la agenda del Presidente y todo el gabinete nacional a Comodoro como capital alterna, contando además con la presencia de los intendentes del resto de Chubut”.

“Tenemos una agenda muy importante para la provincia y ahora las cosas son diferentes que cuando estaba el ex presidente Macri, porque hasta hace dos años era muy difícil que alguien te atienda y te de soluciones. Ahora todo es mucho más sencillo y se pueden solucionar los problemas más fácilmente”, agregó.

Concluyó afirmando que “Tenemos varios temas para avanzar y que son de fondo para que los impulse el Gobierno nacional, sobre todo ahora que se esta discutiendo el nuevo presupuesto nacional 2020 y por eso buscamos que se incorporen las obras necesarias”.