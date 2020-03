Luque convocó a “honrar a nuestros héroes de Malvinas desde las casas”

Al no poder concretarse la tradicional Marcha de las Antorchas y el acto conmemorativo por la cuarentena, desde el municipio el Jefe Comunal acompañó el pedido del Centro de Veteranos e invitó a la población de esta ciudad tan marcada por la gesta, a embanderar sus viviendas este 2 de abril y recordar con orgullo “a quienes defendieron con su vida a nuestra patria”.

Es de público conocimiento que están suspendidos todos los eventos públicos mientras dure la cuarentena y con anticipación el Centro de Veteranos de Guerra envió un comunicado anunciando la prórroga de los actos conmemorativos e invitando a la población a recordar desde sus casas.

En este marco, el intendente Luque, que se encuentra completamente abocado a la contingencia de prevención del Covid-19, envió un mensaje de apoyo a los veteranos: “Son nuestros héroes y esta ciudad, que vivió de cerca la guerra y sus consecuencias, siempre los va a recordar y homenajear”, expresó.

Al mismo tiempo, invitó a la comunidad a realizar sus propios homenajes: “Honrar a nuestros héroes desde las casas, ya sea con una bandera argentina, o lo que consideren para que los que volvieron de las Islas sientan que su legado permanece en la memoria y el corazón de los comodorenses”.

El comunicado del Centro de Veteranos

A toda la población y a todos los veteranos de guerra de Malvinas en particular, este Centro de Veteranos, de acuerdo al DNU N° 297/20 que fuera emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, entrando en vigencia el día 20 de marzo a partir de las 00 hs, y que ante el desplazamiento del día 2 de abril, fecha en que se recuerda a los caídos en Malvinas en defensa de nuestra soberanía, que sin pedir nada a cambio dieron su vida por nuestro país en esa tan honorable lucha acontecida hace ya 38 años; y ante los hechos que son de público conocimiento (coronavirus o Covid-19) que se ha expandido a nivel mundial, apoyamos las decisiones emanadas desde el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, cuarentena desde el día 20 al 31 de marzo, en todo el territorio nacional.

Viendo que este tiempo (cuarentena), no va a ser suficiente para contener el avance de esta pandemia, creemos que es coherente suspender y programar con fecha a confirmar por las autoridades pertinentes, todos los actos que se estaban organizando para el 1° y 2° de abril el 2020; ante lo cual invitamos a la comunidad para que el día 2 de abril embanderen sus casas, comercios y entidades públicas, como homenaje a quienes dieron su vida por la patria y aún están custodiando nuestras Islas Malvinas, y a quienes volvimos.

Malvinas… ¡Por siempre Argentinas!