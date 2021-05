Luque confirmó que no habrá más restricciones en Comodoro

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia adelantó que no se producirán mayores restricciones de circulación y actividades en la ciudad, por lo menos hasta el próximo 26 de mayo.

“No habrá modificaciones y se mantendrán las medidas que han sido adoptadas por el Ministerio de Salud de la provincia, las que Comodoro Rivadavia acata; por lo menos hasta el 26 de mayo que están vigentes las actuales medidas”, señaló.

El jefe comunal agregó que “Todos los días miro la ocupación de camas y estamos en una situación muy compleja, pero no ha variado respecto de 14 días atrás. Lo que esta funcionando muy bien es el plan de vacunación y es un éxito en los centros de vacunación que tenemos”.

Luque resaltó que “También esta funcionando muy bien el Plan Detectar con la apertura de nuevos lugares donde seguir haciendo los testeos, como el que comenzó en el Barrio Ciudadela y vamos a extenderlo a otros barrios de la ciudad para tener mayor eficiencia poniendo mayor cantidad de recursos del Municipio”.

Luego se refirió al tema de los tripulantes contagiados en el barco amarrado en el puerto local y sostuvo que “Después de una serie de situaciones complejas cuando el puerto no les aceptaba el ingreso y luego de diferentes reclamos de los trabajadores, desde el Municipio intervenimos para que puedan estar en un lugar acorde a las circunstancias para que puedan estar en el hotel que depende de la Municipalidad; pero exigiendo que los controles y los protocolos se hagan corresponde en el ingreso de los barcos”.

Finalmente subrayó que “Me hubiese gustado que el representante sindical se bien celoso cuando los trabajadores suben al barco, para que no se produzcan estas situaciones de contagios o como pasó en Puerto Deseado donde una persona llegó fallecida”.