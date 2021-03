Luenzo le pidió a Arcioni mayor presencia, gestión y acción en la cordillera

El senador nacional Alfredo Luenzo del Frente de Todos reclamó al gobernador Mariano Arcioni que tenga mayor decisión política e instrumente acciones urgentes para la reconstrucción en la cordillera, donde los incendios dejaron sin vivienda a más de 400 familias, y sigue sin contar con los servicios de energía y agua potable.

«Le pedí al gobernador de la provincia que instrumente todos los herramientas que esten a su alcance para que se pueda reconstruir la trama eléctrica. Sino de lo contrario va a pasar mucho tiempo sin energía y sin agua potable», aseguró.

Trabajadores sin sueldos, falta de decisión política

En diálogo con La Posta Comodorense, Luenzo recordó que «tenemos muchos postes tirados en la vía publica, redes que están caídas. Entendemos la situación de cinco trabajadores que están tratando de reconstruir toda una comarca trabajando a reglamento con retención de servicio porque no cobran en tiempo y forma. No le podemos pedir a los trabajdores que asuman ese compromiso. Por eso digo que es una decisión de carcter político y hay que instrumentar todos los mecanismos necesarios para volver a recuperar en energía eléctrica en cada uno de los rincones de la comarca. Son muchos lugares y fmailias», resaltó.

«El jueves hubo una manifestación frente a la municipalidad de El Hoyo que no tiene energía ni agua potable pero no vemos una respuesta que esté acotado a las circunstancias. Con un plantel de cinco personas es muy difícil poder recuperar toda la trama de la generación de energía eléctrica en esta región.

Hay postes en los suelos. Hay transformadores destruidos. Más allá del esfuerzo que hace el gobierno nacional, que hacen los intendentes, acá se necesita también un compromiso mayor del gobierno de Chubut», insistió.

Luenzo no dudó en señalar que la reconstrucción «va costar mucho porque en unas semanas comienzan las lluvias y será muy difícil construir en esas condiciones. Todo lo que no se hace en 15 días luego costará el doble o el triple. Yo le tengo miedo a la reconstrucción porque se han asumido compromisos con los tiempos y los plazos y no hay peor cosa que, en el marco de una emergencia, generar expectativa que luego no tengan resultado. En Comodoro hace tres años que venimos peleando por obras que supuestamente llegaban de manera inmediata por eso mismo, con esos antecedentes hay que tener cuidado porque no se puede jugar con la ilusión de la gente», concluyó.

