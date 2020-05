Luenzo: “Hay que terminar con el sistema usurero de las tarjetas de crédito”

El senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, aseguró a La Posta Comodorense Radio que volverá a presentar su proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito, que fue presentado hace cuatro años.

El Congreso de la Nación sesionó por primera vez en su historia debido al aislamiento obligatorio establecido para evitar el avance del coronavirus. En el debate se aprobaron de forma unánime los 20 Decretos de Necesidad y Urgencia que estableció el presidente Alberto Fernández.

En este sentido, el senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, celebró que el Congreso se haya puesto en marcha pese a que las comisiones ya venían desarrollando un arduo trabajo y adelantó que se espera la presencia del ministro de Ambiente de la Nación, Cabandié, para dialogar sobre diferentes proyectos y la actualidad medioambiental de Argentina.

El legislador también manifestó que en las próximas sesiones se tratarán diversos proyectos. Uno de ellos será la Ley de Tarjetas de Crédito, que ya fue presentado hace cuatro años. “Es un trabajo en conjunto con Oscar Parrilli de poner en caja al esquema financiero que trabaja en el negocio de las tarjetas de crédito que vengo trabajando hace 4 años. Ahora hay consenso político dentro del bloque que pertenezco para que esto sea una ley”, sostuvo Luenzo en diálogo con La Posta Comodorense.

El senador nacional explicó que en su momento no se aprobó porque no hubo voluntad política y explicó que alcances tendrá la ley. “(Sergio) Massa pretendía hacer modificaciones y cuando todos quieren meter mano en el plato, se hace garabatos. Yo lo que propia es que cuando vos no podes pagar la tarjeta de crédito, el interés esté asociado a un préstamo personal. No estoy diciendo que dejen de hacer negocios. No puede ser que alguien venda algo y los intermediarios que, además son las compañías compuestas de los propios bancos, se quede con un parte de la comisión y te paguen a los 30 o 60 días. A esto agrégale la modalidad nueva de pago que cuando vos haces una transferencia te cobran el 8%”, cuestionó.

“A partir de la decidía del Gobierno anterior, muchas personas tuvieron que financiar la comida con la tarjeta. Hemos tenido tarjetas de créditos que tenían intereses que si vos lo sumabas era del 214%. Tenemos que terminar con este sistema usurero”, afirmó.

Entre otros temas que presentará el legislador se encuentra a un proyecto para regular las comunicaciones y las plataformas digitales y el rol del Banco Nación, entre otros. “Son todos temas que hemos estado trabajando en estos dos meses. Deseo que sean tratados lo más rápido posible”, destacó.

LA OPOSICION Y LA RIQUEZA

En la sesión virtual del Congreso Nacional quedaron expuestas las distintas miradas dentro de los representantes de Juntos por el Cambio y Luenzo aseguró que hay legisladores que están mucho más cerca del pensamiento de Alberto Fernández que de Mauricio Macri. “Hay sectores del radicalismo como Julio Cobos o Martín Lousteau y otros referentes importantes que tienen una mirada muy cercana a Alberto. Creo que ahí tenemos que mirar lo que viene diciendo Raúl Alfonsín, que sostiene que el radicalismo exprese porque no está de acuerdo en una riqueza más equitativa”, subrayó.

En este sentido, el senador nacional consideró que el impuesto a la riqueza debe ser uno de los temas para tratarse en el Congreso Nacional. “El 1% de la humanidad tiene el doble de riqueza que la gran parte del mundo. Es un tema fuerte y es un tema que rápidamente tenemos que encarar. Es insuficientes hablar con esto por única vez. La riqueza se tiene que regular de manera distinta. Uno no puede pagar el litro de leche igual que Paolo Rocca (CEO de Techint y uno de los hombres más ricos de la Argentina). Ojala que algún día empecemos una reforma tributaria. Que paguen los que más tienen y los que menos tienen que paguen lo que corresponde”, afirmó.

Otro de los temas que se tratará será el impuesto a la ganancia. “Lo hablábamos con Jorge Taboada (secretario general del Sindicato de Camioneros en Chubut) porque fue un tema que se analizó en diputados de evitar el pago del impuesto de la ganancia en algunos trabajadores como el sector de los camioneros que están en riesgo. Lo mismo pasó de manera excepcional con los trabajadores de la Salud. Pero el impuesto a la ganancia no puede impactar el salario de los trabajadores y más teniendo en cuenta que a nosotros, los patagónicos, nos afecta mucho más. Estamos ante un gobierno que estas cuestiones las entiende y no tiene una mirada de especulación financiera”, aseguró Luenzo.

