Luenzo habló de un hilo conductor entre las declaraciones de Duhalde y la protesta policial

Frente a la continuidad del conflicto de la Bonaerense a pesar del diálogo abierto por el gobierno provincial, el senador nacional Alfredo Luenzo en diálogo con Lu 4 Nacional Patagonia, marcó que «hay un hilo conductor», que se debe atender.

«Esto no es casual, uno va viendo algunos actores, la perla del postre es (Elisa) Carrió el martes a la noche en TN que alentó una situación como la que estamos viendo. Hay todo un hilo conductor Duhalde, Sanz, Carrió sin contar lo que ocurre en las Cámaras donde la oposición se negó a tratar el tema de la pesca ilegal cuando tratamos de hablar de soberanía la oposición se levanta y se niega a tratar el tema en Comisión».

Para Luenzo, el país se enfrenta a «un intento no sé si destituyente, pero sí de inestabilidad institucional y su mayor exponente es la policía. Esto me hace acordar a lo que ocurrió en Bolivia y en Ecuador con los denominados «golpes blandos»».

En la enumeración, el senador marcó la importancia de marcar una postura en principio discursiva frente a la imposibilidad de movilizar en la calle. «Hay toda una sucesión de hechos que se vienen dando, como la molotov en la Quinta de Olivos, rodeó la policía a la Quinta de Olivos y esta es una provocación que tenemos que rechazar todos los argentinos, desde la palabra, la opinión, pero estamos llegando a un punto delicado en una pandemia transformó el mundo que conociamos en un mundo distinto, en un mundo quebrado, utilizar este escenario con la sensibilidad que implica porque el aislamiento es un condimento especial. Miremos lo que pasa en Chubut que tenemos nuestra propia cuota de realidad que es el retraso en el pago de salarios, en una situación de mucha angustía hay quienes están alentando que se profundice la situación de crisis que esta viviendo la Argentina, la verdad es que estamos en un escenario complicado».

En este punto, convocó a la oposición a adoptar una posición responsable con el sistema democrático.

Y concluyó: «nuestro espacio esta muy preocupado, no solo nuestro espacio sino los demócratas de bien también están preocupados».

Fuente: LU4