Luenzo fustigó las declaraciones de Duhalde

Luenzo expresó que “Creo los pronósticos en Diputados son más difíciles que en el Senado. Nosotros vamos a darle media sanción el jueves al dictamen que llevó un largo proceso de elaboración con más de cincuenta expositores. Creo este primer paso lo vamos a superar en la Cámara Alta”.

Apuntándole a la oposición señaló que “Antes que se hiciera el anuncio la oposición ya estaba expresándose en contra del proyecto de Reforma Judicial, aduciendo que se iba a consagrar la impunidad de algunos dirigentes políticos y luego salieron a decir que no era el momento por la pandemia”.

En marco, agregó que “La democracia tiene sentidos en la medida de que cada una de las bancas estén ocupadas con diferentes pensamientos, ahora cuando un sector que representa el 40% de la sociedad no se quiere sentar a debatir esta minando la democracia; más allá de que este de acuerdo en contra de lo que se va a tratar”.

Críticas a Duhalde

Entorno de las afirmaciones del ex presidente Eduardo Duhalde, indicó que “No lo entiendo a Duhalde, primero parece el abuelo bueno que dice que todos tenemos que dialogar y de pronto habla de un golpe de Estado y que el año que viene no hay elecciones. Dice que la pandemia lo puso psicótico, le recomendaría que se cuide, que cuide su salud, que no haga declaraciones públicas porque se pueden malinterpretar; pero me pregunto cuál de las dos facetas es el verdadero Duhalde”.

No obstante, complementó diciendo que “También me permito un margen de duda cuando se ve lo que ha pasado en Bolivia, Ecuador o muchos países latinoamericanos con estos golpes de cuarta generación y nadie se escandaliza, eso me preocupa y lo que dice Duhalde sospecho que va en línea con gobiernos más cercanos a la ampliación de derechos a los que se los denomina populistas”.

Finalmente consideró una “imprudencia” de parte de Duhalde al comparar el gobierno de Alberto Fernández con el de Fernando De la Rúa. “Creo que Alberto es una etapa superadora que tenemos en los últimos años en la política”, sentenció.

La nota: