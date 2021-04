Luenzo: “En la Patagonia sentimos que con esta Ley de Ganancias somos más iguales”

Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut, comentó a LU4 los alcances de la nueva Ley de Impuesto a las Ganancias y los beneficios que especialmente traerá para los trabajadores de Chubut y el conjunto de la Patagonia.

“Por unanimidad se aprobó la Ley de Ganancias porque nadie puede estar en contra de beneficiar los ingresos de los trabajadores, ya que se trata de un impuesto injusto por naturaleza y algún día deberá desaparecer este impuesto a los salarios”, explicó.

Luego agregó que “El piso será de 183 mil pesos y luego se aplica la escala que afecta a los salarios, especialmente beneficiando a los trabajadores patagónicos; esto también beneficia a los que están por encima de ese valor porque se aplicará la progresividad”.

Para Luenzo, “Macri hacía ganancia con que se iba a terminar el Impuesto a las Ganancias pero hizo todo lo contrario y se duplicó la cantidad de trabajadores que tuvieron que pagarlo”.

El senador chubutense señaló que “En la Patagonia sentimos que con esta ley somos un poquito más iguales que el resto, se van resolviendo algunas asimetrías, pero aún faltan muchas por resolver como el tema de los combustibles ya que pagamos más caro que en la Capital o el tema de los reembolsos por los puertos patagónicos”.

“En la provincia de Chubut el 48% de los asalariados que estaban afectados por este impuesto ya no lo tendrán que pagar. Es un número más que significativo porque de 59 mil se baja a 24 mil trabajadores que dejarán de pagarlo. Si se mira ciudad por ciudad y en los pueblos más alejados se llega hasta el 80% de los trabajadores que no lo pagarán más”, expresó.

Luenzo sostuvo que “Por eso es inentendible que la oposición lo critique y diga que afecta a muy pocos trabajadores lo tratan de minimizar y ellos mismos aumentaron al doble los afectados por este impuesto. Sólo buscan poner palos en la rueda, destruir, entorpecer y no hacerse cargo de los desastres que hicieron con sus acciones de gobierno”.

Finalmente dijo que “Algunos nos criticaban argumentando que se trataba de un sacrificio fiscal, si hay que elegir entre eso y el sacrificio de la gente esta claro qué elegimos desde este gobierno en beneficio de nuestra gente, ni hablar de la situación en nuestra provincia de Chubut donde hay activos y pasivos que no cobran sus salarios”.