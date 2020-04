Luenzo adelantó que el viernes se puede tratar el «impuesto a la riqueza»

El proyecto de ley a las grandes fortunas del país ha generado que muchos sectores concentrados se sientan atacados por primera vez en cuatro años. Esto implicó que se ataque a la clase política pero principalmente al Congreso de la Nación. Algunos actores cuestionan que la casa de leyes se encuentra cerrada y que el Ejecutivo gobierna a través de DNU. Pero el senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, sostuvo que en el recinto se trabaja “más que nunca”.

“Muchos entienden que la discusión es que si trabaja o no trabaja. El congreso está trabajando como nunca. Si uno entiende que por lo menos el año pasado, La cámara alta sesionó en 7 oportunidades pero 4 fueron sesiones especiales es decir solamente se podía tratar lo que el Ejecutivo enviaba y solo 2 sesiones como trabajo de estrictamente parlamentario y una sola de carácter informativo. Eso da cuenta de cómo hoy es oposición que rol le dio al ámbito parlamentario”, cuestionó.

“Nosotros tenemos reuniones con los ministros. No se da en épocas normales. Es asintomático esto. Yo no quiero entrar en aspectos de criticar a colegas pero cuando uno escucha a dirigentes criticar al Congreso porque no funciona eso no es verdad y son los mismos que cerraron el Congreso durante todo el año pasado”, añadió.

“El Congreso trabaja todos los días. Las comisiones se reúnen y se dan con quórum lo que es poco frecuente. Hay que debatir según las modalidades y sacar las leyes que están demoradas”, aseguró.

En este sentido, Luenzo afirmó que se tratará de debatir el impuesto a las grandes fortunas. “Lo que hay que terminar de definir es el proyecto que vamos a impulsar. Hay que terminar de definir si es un impuesto único o no. Esto es el telón de fondo y hay buscar todas las garantías. Sabíamos que era una ley polémica y que iba a provocar a los poderes económicos. Eso se notó porque atacaron a la clase política”, destacó.

“Hay un modelo económico financiero en el mundo no es casualidad que la brecha de los que más tienen y los que menos tienen es cada vez más grande. El sistema financiero es responsable de esta diferencia. Por lo tanto hay que dar un debate por afuera de este tema. La distribución de la riqueza en el mundo es un tema prioritario. Esa brecha no se puede seguir sosteniendo. No puede ser que el 1% del mundo tenga la misma riqueza que el 82% de la humanidad. Es un tema que tenemos que resolver”, agregó.

El senador chubutense también manifestó que se deberá sesionar de la forma más conveniente y que se comenzaron a probar plataformas. “Estamos trabajando. Tenemos mucha actividad. Me parece que es lo que hay que terminar de validar es sesionar a través de las plataformas que se probó el sábado y fue muy efectivo. Será un paso más dentro de una modalidad distinta”, subrayó.

