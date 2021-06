Los yacimientos ya cuentan con un helicóptero sanitario

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, indicó que se concretó la provisión de un helicóptero sanitario para Trabajadores en Cerro Dragón -gracias a un convenio con Prefectura- en la reunión de Seguridad realizada esta mañana en dicho Yacimiento con las autoridades de la operadora Pan American Energy.

Acompañado por el Secretario Adjunto, Carlos Gómez; el Tesorero, Héctor Millar; el Secretario de Seguridad y Medio Ambiente, Ramón Valenzuela y junto a su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar; Jorge Ávila mantuvo un encuentro con los referentes directivos de la compañía, Rodrigo Ramacciotti y Danny Massacese, que abordó cuestiones vinculadas a la seguridad y atención médica en lugares de trabajo ante eventuales urgencias.

En el marco de la visita de las máximas autoridades de la operadora a los Equipos, donde la agenda predominante sigue siendo la seguridad en la Cuenca del Golf San Jorge, Avila dijo que “ha sido un día muy especial para nosotros, porque pudimos ver el mantenimiento de las condiciones que hay en los Yacimientos hoy en día y también venimos a pedirle a los trabajadores que se cuiden y respeten las normas que tenemos más que nunca en estos momentos difíciles del invierno”.

El líder sindicalista indicó que también se acercaron hasta allí a los fines a dar garantías de que si hay un reclamo o si se precisa hacer modificaciones, “hay que tomar las decisiones que haya que tomar porque eso no va a impedir la continuidad del trabajo”.

“Les agradecemos a ambos que nos hayan invitado ya que pudimos hablar todos estos temas que no hacen más que ponerle credibilidad a lo que nosotros venimos hablando, porque en los últimos tiempos han pasado incidentes que se podrían haber evitado si hubiéramos hecho las cosas bastante mejor de lo que las hicimos”, indicó.

Ávila remarcó que “la responsabilidad es de todos, y nosotros tenemos que encontrar el mejor camino para salir adelante. Se ha logrado el compromiso de un helicóptero en el plazo de 60 días, también el verificamos sistema de ambulancias que ha dejado conformes a los gremios y se ha avanzado en forma concreta en algunos puntos planteados por los sindicatos”.

“Más que nada, se ha planteado la necesidad operativa que teníamos, porque en algún momento se habla de la seguridad de los Equipos en los Yacimientos y no sabíamos en qué condiciones estaban las ambulancias, si había enfermeros o médicos. Ayer pudimos corroborar en una visita especial que se hizo que cada cosa tiene su lugar y su sitio, tenemos doctor y enfermeros y logramos en los últimos dos meses que venga el helicóptero a cubrir todos los incidentes”, enfatizó.

El titular de Petroleros expresó su deseo de “que no sea necesario tener que usar el servicio sanitario aéreo, aunque lo tengamos, porque lo que menos queremos es tener otro accidente más”.

En cuanto a la visita a los Equipos, donde se les han transmitido confianza y empoderamiento los Trabajadores luego de muchos esfuerzos de productividad y otras discusiones, indicó que lo que está pasando en la Cuenca es una bisagra para que no vuelva a suceder a futuro. “Nosotros tenemos que evitar que cualquier otro accidente vuelva a suceder en alguno de los Yacimientos que estamos operando, no solamente acá en Dragón sino que tenemos un montón de gente por la que debemos velar por su seguridad. El helicóptero va a cubrir a todos los Yacimientos y eso es lo bueno de esto, pero también sabemos que hay falencias en algunos sectores que vamos a tener que empezar a corregirlas y arreglarlas para poder sacar las cosas adelante”, concluyó.