Los veteranos de Guerra de Comodoro repudiaron la represión en el PAMI

El Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia, expresó su » más enérgico repudio, ante los videos publicados en las redes sociales en donde se observa como se efectuó la represión policial ante el reclamo que realizamos ante nuestra Obra Social PAMI»

En el comunicado firmado por el presidente del Centro, Juan Pérez se recuerda que «próximos a cumplir 40 años de la Gesta de Malvinas, no es posible que tengamos que hacer manifestaciones para que tengamos la Atención Medica adecuada, tal cual lo manifestado en la Resolución Nº 191/05 la cual dice que el Veterano de Guerra y su grupo familiar tienen que tener acceso a una cobertura medica acorde a las necesidades de estos».

Más adelante se sostiene que «estamos llegando a los 40 años de aquella Gesta Heroica y nos siguen quitando acceso a la salud, lo que es un derecho que nos hemos ganado, pero que los distintos gobiernos de turno nos han ido despojando paulatinamente. Nuestro reclamo se vio empañado en el dia de la fecha por la represión policial y es vergonzante que nuestros políticos se rasguen las vestiduras pregonando» Malvinas nos une», miran para otro lado mientras nosotros vemos como se nos van muriendo nuestros Camaradas, 2 o 3 por día, por no tener una cobertura medica adecuada,hacen caso omiso a nuestros reclamos, miran para otro lado, no respetan a nuestros 649 Héroes Caidos (Ley 24950) y no respetan a los héroes vivos ni a su grupo familiar»

Finalmente se sostuvo que «la represión de hoy en el PAMI es una Vergüenza Nacional, y no debe volver a ocurrir, ya estamos llegando a los 60 años y no nos merecemos esto, nuestra lucha por lo que nos corresponde va a continuar y por lo tanto le pedimos a nuestros Gobernantes que tomen las medidas adecuadas para que volvamos a tener la Cobertura Medica tal lo expresado en la Resolución 191/05», concluye el comunicado.