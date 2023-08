Los tres chiflados cumplieron 100 años

➤Los golpes en la cabeza: Los Tres Chiflados eran conocidos por sus golpes en la cabeza. Moe solía darles a Larry y Curly (o Shemp, incluso a Joe que siempre respondía con gestos amanerados) un golpe rápido en la frente con los nudillos o un mazo que parecía real, no obstante en verdad era de goma. Este gesto se convirtió en un clásico de su repertorio cómico. ➤Los piquetes de ojos: Otra característica distintiva de los chiflados eran los piquetes en los ojos. Así aparecían Moe, Larry y Curly (o Shemp ya casi en desuso con De Rita) usando sus dedos pulgar e índice para pellizcar y estirar los ojos del otro, lo que generaba momentos cómicos y expresiones exageradas. Seguramente fueron los que inspiraron al maestro del catch-as-catch-can (lucha libre) Martín Karadagian para incorporarlo a su ciclo Titanes en el Ring. ➤Tirones de cabellos: Los Tres Chiflados eran maestros en los tirones de este tipo. Era frecuente ver a Moe agarrando con fuerza los mechones de Larry y Shemp, que se convierten en muecas de dolor en medio de situaciones desopilantes. ➤ Las bofetadas: Eran otro recurso común utilizado por los chiflados. Moe, Larry, Curly o Shemp dándose bofetadas rápidas y sonoras en la cara, a menudo de manera sucesiva o simultánea. Estas escenas solían ser seguidas por expresiones de dolor exageradas y una cómica reacción en cadena. Por su parte, Curly acostumbraba a abofetearse su cabeza casi casi rapada cuando entraba en crísis, acompañadas por un singular sonido ➤Los tropezones y caídas: Los Tres Chiflados eran expertos en tropezones y caídas en las que aparecían los chiflados chocando contra paredes, tropezando con muebles o cayendo al suelo de manera torpe y cómica. Su habilidad para hacer que las caídas parecieran accidentales pero perfectamente cronometradas era impresionante.

➤Los tortazos: «In the sweet pie and pie», por ejemplo. Eran maestros para iniciar duelos con tortas estampadas en las caras, de más cerca o de más lejos, desencadenando largas secuencias con crema y platos voladores. El ponche preparado en grandes fuentes durante fiestas de gente de la aristocracia, que incluía no solamente bebidas alcohólicas sino también otras sustancias, también terminaba en bataholas inolvidables, muchas veces con tortas.