Los trabajadores de Salud responsabilizaron a Arcioni

El cuerpo de delegados de los trabajadores del hospital Regional se movilizarán hoy en reclamo del retraso en el pago de salarios y por el cumplimiento de los compromisos asumidos, tanto en paritarias como a posteriori, por el gobierno de Mariano Arcioni.

Los trabajadores emitieron ayer un comunicado en el que, «ante la situación de retraso salarial que estamos atravesando todos los estatales», repudiaron el «accionar del gobierno de Arcioni y la conducción de ATE que, en complicidad, montaron una negociación, vendiéndola como una salida beneficiosa, con la artera intencionalidad de que se levanten las medidas de fuerza para ganar tiempo».

Al respecto, señalaron que «rápidamente quedó demostrado que lo decidido en Asamblea por el conjunto de los trabajadores de la salud fue correcto, porque rechazamos la conciliación, seguimos movilizados y no levantamos medidas fuerza.»

De inmediato, los trabajadores hicieron » responsable al gobernador Arcioni, Ministro de Salud Dr. Puratich y a la directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Lic. Monasterolo, de cualquier eventualidad que pueda suceder a cualquier integrante de la comunidad de Comodoro Rivadavia, ante las medidas de fuerza que se están llevando a cabo en el hospital regional por la falta de pago de nuestros salarios.»

También reafirmaron «el rechazo de cualquier negociación que no garantice en primer lugar el pago urgente de nuestros salarios y a cualquier propuesta que no cumple con el acuerdo paritario homologado en 2019. No a una nueva Renegociación. Urgente pago de lo adeudado»

Por todas estas razones, los trabajadores de la salud y su Cuerpo de Delegados del Hospital Regional en conjunto con los trabajadores de los hospitales de Rada Tilly, Alvear, Diadema, Mini Hospital de Laprida y Centros Periféricos CONVOCAMOS a una Movilización este Viernes 14 de Febrero a las 11hs, concentramos 10 30hs en Hospital Regional.

 Por la defensa de la salud pública.

 El pago urgente del mes de enero.

 La defensa de nuestros salarios»