Los trabajadores de Salud reclamaron por sus sueldos

Antes de la irrupción en la conferencia de prensa, los trabajadores de Salud le entregaron una nota al secretario nacional, Arnaldo Medina, en la que recordaron que Provincia hace dos meses que no paga los sueldos.

«Le solicitamos a Ud, como autoridad del ámbito de salud a nivel Nacional, que interceda ante el Gobierno Provincial considerando que no se está respetando la Ley de Emergencia Sanitaria y no gobierna a la luz de la Constitución respetando el art.14 bis», se indica en la nota.

Seguidamente recuerdan que «como es de conocimiento público se nos adeudan a la fecha dos meses de sueldos (Agosto y Septiembre ) además del SAC, retroactivo de incrementos con fecha Octubre/19 y Enero /20 y además la categorización según el C.C.T.»

También recuerdan que «en este contexto de pandemia los trabajadorxs no dejamos de realizar la tarea de atención diaria de asistencia y contención a la población de Comodoro y a la vez vivenciar la incertidumbre del cobro de salarios generada por la irresponsabilidad del gobierno provincial con la presión diaria porque no pueden dar respuesta a sus obligaciones tales como el pago del alquiler, servicios y alimentos diarios para nuestras familias.

Por último, tal cómo el diagnóstico con el que Ud. cuenta es tal el vaciamiento provincial de la SALUD PÚBLICA que en está localidad actualmente NO contamos con recuerdos humanos suficientes ni infraestructura acorde», agregaron.