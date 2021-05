Los trabajadores de la Salud van al paro por 72 horas

Fabián Lapaz, trabajador del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, dio precisiones a La Posta Comodorense Radio sobre la medida de fuerza que se extenderá por tres días y se concretará con movilizaciones por la falta de pago.

“Se ha planteado un paro por 72 horas porque no se esta respetando el Convenio Colectivo de Trabajo, no cobramos abril más las recategorizaciones y todo lo acordado en el 2019. Los tres días nos vamos a manifestar afuera del hospital, a las 11 horas, para hacer escuchar nuestro reclamo”, explicó.

Luego indicó que “No hemos tenido ninguna respuesta ni del Ministerio de Salud ni del Área Programática Sur. En este año de pandemia no se invirtió un solo peso y todo lo que estamos utilizando es producto de las donaciones de la sociedad que se reciben casi todos los días”.

En marco, agregó que “Estamos cansados porque somos esenciales para atender la salud, pero para cobrar somos mendigos intentando cobrar nuestros sueldos en tiempo y forma. Estamos día a día arriesgando nuestra salud en la lucha contra el Covid pero parece que el gobierno eso no lo entiende”.

Para Lapaz, “De una vez por todas el gobierno debe poner la plata para la salud pública que parece que se ha olvidado de hacerlo. Este gobierno ha destruido la educación y también la salud pública”.