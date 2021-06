Los trabajadores de la Salud rechazarían la propuesta salarial

Noelia Domenech, dirigente del Sindicato de Salud Pública de Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio que el gobierno hizo una nueva propuesta para el pago de los salarios atrasados aunque es posible que las asambleas a rechacen.

“Ayer nos avisaron que se iba a concretar una reunión y allí nos hicieron una nueva propuesta que no alcanza al total de la deuda que se tiene con el sector, solamente cubre un mes de atraso salarial”, comentó.

La sindicalista agregó que “Más allá de que achicaban algunos plazos para los pagos se pasaba recién para diciembre la discusión sobre la deuda salarial existente desde el 2019 por las paritarias que no se cumplieron. Esto nos deja en una posición muy incómoda porque esa deuda ha quedado licuada por la inflación como para cobrarla recién en el 2022”.

Domenech remarcó que “Al día de hoy no hemos cobrado los meses de abril y mayo, suponiendo que el viernes nos depositen un sueldo quedaría todavía uno sin pagarnos para el todo el sector de la Salud”.

La referente del SiSaP sostuvo que “Los trabajadores definirán en asambleas en toda la provincia qué hacer con esta propuesta en el marco de las negociaciones que estamos llevando dentro de la conciliación obligatoria. Ningún gremio de Salud firmó esa propuesta pero hubo algunos que no pusieron muchas objeciones y no descartamos que puedan firmarla”.