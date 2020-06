Los trabajadores de Economía le contestaron a Antonena

El día 26/06 el Ministro de Economía de la Provincia del Chubut en sus declaraciones en LU20 Radio Chubut expresó que “hay una cantidad de empleados excesiva en la provincia”, refiriendo datos del 2002 dónde dijo que habían 22.000 empleados y en la actualidad hay 63.000 mil.

Mediante solicitada, los empleados recordaron que «en la actualidad la provincia tiene 52.568 cargos, de los cuales el 84% pertenece a las áreas de educación, seguridad y salud».

Más adelante recuerdan que «en el ministerio somos aproximadamente 200 empleados, de los cuales por motivos de protocolos de salud, no asisten las personas consideradas dentro de los grupos de riesgo, los cuales han informado debidamente al área de RRHH tal como lo expresa el propio ministro en el artículo 3 de su Resolución N° 47-EC/2020. En el artículo 2 de la misma Resolución delega en las Subsecretarías, Direcciones Generales y demás Áreas la disposición del personal que resulte estrictamente necesario para garantizar el funcionamiento operativo, señalando en el artículo 4 que los trabajadores que no sean convocados a las guardias mínimas deberán permanecer en sus hogares a disposición de su jefe inmediato superior»

Tal como lo indica en su Resolución la totalidad de las Áreas del Ministerio funciona con guardias mínimas, en muchos casos rotativas, y con el resto del personal trabajando en forma remota (teletrabajo) desde sus hogares.

«Este trabajo remoto es organizado a fin de garantizar el distanciamiento social previsto en los protocolos de Salud, que incluyen disposiciones sobre la cantidad de personas por m2 que pueden estar en un mismo espacio físico», acotaron

Esto significa que «no hay un empleado haciendo el trabajo de 4, como maliciosamente se quiso dar a entender en el programa radial, sino que hay físicamente una persona entregando el trabajo que realizan los mismos empleados de siempre, pero que se encuentran trabajando de forma remota»

Los trabajadores «nos sentimos agraviados por las declaraciones del ministro, ya que en su gran mayoría hemos puesto toda la voluntad para colaborar con el funcionamiento, proveyéndonos, como todas las áreas estatales, de nuestros propios recursos para laborar en forma remota. Asimismo, para el cumplimiento de las guardias mínimas, la mayoría de los empleados se tiene que desplazar en sus propios vehículos (ya que no hay servicio de colectivos), realizando erogaciones mayores a las que usualmente se necesitan en épocas normales».

El problema de la movilidad también es un factor a considerar en la organización de las guardias presenciales. «Hemos notado que en muchas áreas se exige la presencia de trabajadores que no tienen movilidad, obligándolos a viajar con otros trabajadores, compartiendo vehículos particulares, lo cual atenta contra los protocolos de Salud establecidos», cuestionaron.

El ministro también da un ejemplo de sus declaraciones al decir que en la Tesorería trabajan entre 45 y 50 personas, de las cuales asisten sólo 4. «Nos parece necesario aclarar que en la Tesorería General de la Provincia trabajan 13 empleados, de los cuales 2 están exceptuados de concurrir por el artículo 3 de la Resolución Ministerial N* 47/20, no obstante ello 1 se encuentra trabajando de forma remota regularmente. De los 11 trabajadores restantes se organizan guardias diarias de 5 o 6 personas, mientras el resto continua con teletrabajo. Esta modalidad de trabajo mencionada se replica en todas las áreas donde es posible el trabajo a distancia.»

Los empleados dejaron en claro «que el Covid-19 no es un pretexto o excusa para no ir a trabajar, cómo manifestara el sr. Ministro en sus declaraciones, hemos sido nosotros desde el primer día quiénes hemos insistido en la aplicación de los protocolos, como distanciamiento social, uso de barbijo social, colocación de mamparas de vidrio, alcohol en gel y demás medidas que desde los responsables siempre han llegado tarde. Por ejemplo, luego de más de 100 días de cuarentena se toma la temperatura a las personas que ingresan al Ministerio y se proveen elementos de higiene y seguridad. Notamos con preocupación que los protocolos de salud se han venido tomando “a la ligera”, como por ejemplo con reuniones innecesarias con excesiva cantidad de personas. Hemos sido también los empleados los que hemos establecido los mecanismos de conexión remota, buscando nosotros mismos los programas necesarios a tal fin, y los que al día de hoy seguimos reclamando la implementación del expediente digital para facilitar el trabajo a distancia y disminuir el contacto laboral. Sus declaraciones no son sólo una falta de respeto hacia sus empleados, sino también hacia los protocolos de salud»

En éstos últimos tiempos venimos escuchando a los funcionarios hablar sobre el sobredimensionamiento del Estado. Por utilizar el mismo ejemplo del Sr. Ministro es válido destacar que hace más de 20 años en la Tesorería General trabajan la misma cantidad de personas, situación que se replica en la mayoría de las áreas del ministerio. Es por ello que cuando los escuchamos hablar de sobredimensionamiento nos parece importante que los funcionarios sean más específicos, ya que justamente no es en el Ministerio de Economía donde van a encontrar tal crecimiento desmedido de planta de personal. Y por último debemos recordarles que los nombramientos de personal se realizan por Decreto con acuerdo de Ministros, por ende son los funcionarios los que deben tomar la responsabilidad del ingreso de personal y no los empleados, quiénes justamente nos oponemos a las designaciones arbitrarias por fuera de los mecanismos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Por lo expuesto es que solicitamos

A los medios de comunicación se nos otorgue el derecho a réplica de las declaraciones efectuadas por el Ministro de Economía Lic. Oscar Antonena en LU20 Radio Chubut con fecha 26/06/20

Al Sr. Ministro de Economía Lic. Oscar Antonena rectifique las declaraciones efectuadas, faltando el respeto y a la dignidad de los empleados del Ministerio de Economía», concluyeron.