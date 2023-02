Los rugbiers se dividieron y tuvieron una feroz pelea entre ellos en la cárcel

Matías Benicelli y Ciro Pertossi serían trasladados tras protagonizar una fuerte discusión en Melchor Romero. Aceleran el cambio de abogados.

Los rugbiers que fueron condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa no la están pasando nada bien en la cárcel de Melchor Romero.

“Están re calientes y encima no tienen plata. Ellos tienen sólo tres horas autorizadas para salir al patio, porque no los cruzan con los otros presos. Están ellos solos. Hubo una pelea, se empezaron a putear y se fueron a las manos. La ligó Thomsen y uno le gritó que los hundió a todos. La pelea aceleró el traslado de Matías Benicelli”.

“La decisión de que Benicelli abandone Melchor Romero y sea transferido al penal de Campana se tomó el lunes, después de que las autoridades judiciales fueron notificadas de la pelea que tuvo lugar en el patio. El próximo en seguir sus pasos sería Ciro Pertossi, quien al igual que Benicelli fue condenado a perpetua y también sería alojado en las próximas horas en Campana”, agregaron.

“Son conscientes de que con otro abogado y otra defensa las penas hubieran sido distintas. Saben que es momento de despegarse ahora y, por fuera de la formalidad del cambio de abogados, eso genera una fractura en el grupo que durante los últimos tres años se mantuvo, incluso pese a la condena social”, remarcaron.

El propio Cinalli reconoció en diálogo con el periodista Cristian “Eche” Echeverría que las peleas se incrementaron después de la lectura del veredicto en Dolores y que el grupo sufrió entonces su primera división: Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi por un lado; Benicelli, Thomsen, Comelli y los hermanos Luciano y Ciro Pertossi por el otro.

Cinalli opinó sobre la pelea entre sus amigos

“Nosotros no queríamos pelear. Nos sacaron del boliche y afuera nos agarró la Policía para sacarnos del lugar y nos queríamos ir, pero Luciano estaba muy alterado. Como te dije, no quiero echarle las culpas a nadie. Estoy contando cómo fue todo”, prosiguió el condenado.

“Voy a cambiar de abogado, yo no le pegué a Fernando”, sostuvo Cinalli desde Melchor Romero: “No estoy conforme con la defensa de Tomei. Sinceramente, quiero cambiar de abogado. Pero me cobran demasiada plata y no la tengo. Nunca quise que me defienda Tomei, la verdad. Nunca estuve conforme. Siempre quise otro abogado. Pero nunca tuve la plata. Es todo muy caro. Con otro abogado me hubieran dado muchos años menos, creo yo. No estoy minimizando nada. Pero sí, me tendrían que haber dado muchos menos”, remarcó.

Algunos rugbiers apuntan a Tomei por ser el padrino de Emilia Pertossi (hermana de Ciro y Luciano Pertossi), y tener una relación cercana con la madre de Thomsen.