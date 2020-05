Los radicales analizaron la deuda de la provincia

En el marco de las actividades virtuales que viene llevando adelante el Instituto de Capacitación y Elaboración de Políticas Públicas – ICEPP “José María Sáez”, a través de la Coordinación de Capacitación y Apoyo Institucional a Municipios y Comités Departamentales, a cargo de la Lic. Edith Terenzi, se realizó una videoconferencia con el Economista y Abogado, Facundo Ball, donde se abordaron cuestiones relacionadas con la deuda pública de la Provincia del Chubut.

Con la asistencia de casi un centenar de personas, el encuentro fue moderado por la Lic. Gabriela Liendo y coordinado operativamente por la Dra. Cecilia Basualdo, Secretaria del ICEPP. Se contó con la participación del Diputado Nacional Gustavo Menna, la Presidenta del Partido, Jacqueline Caminoa, los Diputados Provinciales Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, autoridades de comités locales, concejales y dirigentes de distintas localidades de la Provincia y público en general.

Durante el desarrollo de la exposición Ball analizó la crítica situación económico financiera de la Provincia, en un momento clave cuya definición podría hipotecar el futuro de todos los chubutenses.

Ball manifestó que “no queda claro qué se quiere hacer con la deuda de la Provincia. Se habla de reperfilar, reestructurar y refinanciar como si fueran sinónimos y no lo son. No sabemos cuál es el rumbo, a lo que hay que sumarle que tampoco se define un plan económico concreto y que los datos reales no se conocen, ya que no hay transparencia en el manejo de la información”.

“El tamaño del gasto público hace que las finanzas sean insostenibles” expresó Ball, integrante del Comité Asesor del ICEPP. “Puede ser que una reestructuración pueda mejorar las finanzas, pero no solucionaría la situación ni tampoco alcanzaría para pagar sueldos, ni proveedores. La reestructuración de la deuda no asegura que, después, las finanzas públicas entren en una trayectoria virtuosa de sostenibilidad en el tiempo”, destacó el economista.

Consultado sobre los beneficios de una reestructuración, Facundo Ball destacó que “Reestructuración, sí, pero para que sea exitosa tiene que dejarnos en una situación mejor que la actual; en concreto, la deuda debe ser sostenible luego de la reestructuración, si no sólo mejora la situación de iliquidez durante un plazo de gracia, lo cual es nada más que un alivio transitorio ya que luego la insostenibilidad continúa. Además, la reestructuración tiene que estar acompañada de un plan económico para que asegure poner las finanzas de la provincia en una senda de sostenibilidad fiscal”.