Los psiquiatras de Hospital Regional ratificaron su renuncia por falta de respuestas

Los médicos psiquiatras Vanesa Menéndez y Gustavo Escobar brindaron una conferencia de prensa donde explicaron los motivos por los que presentaron las renuncias ante la falta de respuesta de las autoridades sanitarias.

“Presentamos las renuncias por el desgaste y desde diciembre tenemos tres profesionales que renunciaron, mientras que el trabajo que venimos haciendo no solamente es el mismo sino que tenemos más aún. Tenemos menos recursos y más pacientes”, indicaron.

En ese marco agregaron que “Además nos deja una sensación de molestia que desde la Jefatura se nos dice que esto es lo tenemos y hay que arreglárselas. Estoy manejando entre 250 a 300 pacientes y lo mismo sucede con la otra médica, pero además la edad de autoagresión ha disminuido y se agrava la intervención en adolescencias”.

Los profesionales indicaron que “Estamos en un compás de espera y veremos las respuestas, pero necesitamos que se reivindique nuestra actividad” y manifestaron que “Hemos presentado unas cuantas notas que no han sido respondidas por escrito y necesitamos que resuelvan la situación porque somos pocos y el trabajo es el doble. Debe primear el diálogo, pero pareciera que no hay canales para lograr la comunicación; aunque estamos dispuestos a sentarnos para dialogar y encontrar soluciones”.