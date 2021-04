Los petroleros van al paro

Así lo señaló esta tarde el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, luego de quedar determinado que su Gremio va al paro desde las 0 hs. de mañana jueves, tras no haberse llegado a un acuerdo en el marco de la negociación paritaria de hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El paro se realiza en forma conjunta con los demás gremios hidrocarburíferos de la región y del país, al no arribarse en la audiencia de hoy a un consenso en relación al aumento salarial solicitado en la última reunión con las operadoras de la semana pasada.

Para cerrar los meses siguientes a los del acuerdo del año pasado que se efectivizaron a partir de marzo de 2021, los Petroleros -analizando el índice inflacionario y la actualidad del sector- señalaron en ese primer encuentro que menos de un 30 o un 35%, no se podía pedir.

En ese marco, Ávila señaló que “es una situación que venimos teniendo de arrastre, cuando en 2019 se le dio aumentó a otros sectores y nosotros solamente tuvimos una suma fija que ayudó, pero no era lo que fuimos a buscar porque ya había una crisis petrolera, después vino la pandemia y complicó toda la situación y con esta negativa de las Cámaras no podemos darle garantías a un Trabajador que estuvo casi un año cobrando el 223 bis, algo con lo que no podemos seguir porque se necesita cobrar algo más de bolsillo”.

“Lo que las Cámaras buscan, como siempre es ver cómo recaudan más, que es lo que está pasando hoy. Para mí, hubo una muy mala predisposición de parte de ellos de no haber ofrecido nada hoy, en un momento tan duro y cuando los Trabajadores han puesto el hombro, hasta se han enfermado, y sin embargo ese reconocimiento hoy en día lo trasladan en nada”, lamentó

Por tal motivo, el sindicalista consideró que “debemos sentarnos a mirar el futuro y decir cómo vamos a resolver el problema monetario que le está quedando a nuestra gente porque si seguimos así el trabajador petrolero va a terminar quedando con el sueldo más bajo en la historia de la Argentina, y eso no lo podemos permitir”.

“Tenemos una recomposición salarial que creemos que hay que pelear y también el derecho de haber peleado esta pandemia completa, haber puesto el hombro, no se puede dejar de reconocer el esfuerzo de los Trabajadores e ignorarlos, nada más porque a las operadoras se le ocurre. Tenemos que poner nosotros toda la carne a la parrilla para decir que esto tiene un principio y un final”, determinó.

El titular de Petroleros recordó el acompañamiento de los sindicatos para lograr un mejor precio del Barril, como también el esfuerzo realizado para que pudieran subir los Equipos de Pulling, sumado al no tener un aumento. “Se ha logrado que las empresas se estabilicen y hoy en día es eso lo que no se quiere reconocer”, sostuvo.

Lo pretendido

“Nosotros estamos pidiendo el 30% de 2020, llevando la discusión salarial de 2021 para octubre de este año. Estamos dispuestos a firmar un aumento salarial retroactivo a 2020 y discutir el 2021 recién en octubre. Queremos que se le dé ese aumento a la gente y que se arregle lo del art. 223 bis porque no podemos tener Trabajadores que hoy en día sigan aportando un montón de plata de su bolsillo. Llegó el momento de poner la plata para devolver el esfuerzo que han hecho”, advirtió.

En cuanto a la medida, el dirigente detalló que sube el turno de las 20:00 hs. de hoy miércoles, con paro de la Producción a partir de las 0 horas y la gente en su lugar de trabajo, por lo menos hasta las 6 de la mañana; “y si a esa hora aún no se ha aplicado la Conciliación, nosotros vamos a parar toda la actividad”, enfatizó, al tiempo que esgrimió: “tomamos la decisión de hacer lo que había que hacer para terminar de una vez por todas con esto y que no seamos nosotros los que terminemos teniendo lástima del sector empresarial”.

“Los Trabajadores van a parar y no necesitan de los Petroleros para hacerlo: conocen su necesidad mejor que nosotros porque la viven. Lo único que deben hacer es concientizarse, cuidarse cuando suben para que paren y que mañana, si no tiene que subir nadie, no suba nadie”, analizó.

Defensa irrestricta

“Nosotros vamos a defender la dignidad, el salario y los puestos de trabajo en los Yacimientos. Lo sabe la Industria, lo saben las Cámaras. Y si no les gusta el Petróleo de Chubut que se vayan, pero no vamos a discutir más los derechos del trabajador, lo que le corresponde”, disparó el Secretario General.

Y añadió que “vamos a ir a esta medida con el mejor de los criterios y poniendo la mejor de las voluntades, por eso les avisé al Intendente y al Gobernador, para que entiendan por qué estamos haciendo todo esto, en la ruta, con las precauciones necesarias para que no pase nada”.