Los Petroleros lograron destrabar gestiones claves para la Cuenca

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, indicó que con el planteo formulado por la CEOPE y las Operadoras, se han conseguido soluciones a las importaciones de insumos y al ingreso de Equipos usados, para el sostenimiento de las inversiones en los Yacimientos del Golfo San Jorge.

“No se resolvió todo al 100% pero por lo que se vio en la cuenca, vamos a conseguir todo lo que vinimos a pedir y a buscar”, señaló ‘Loma’ tras los encuentros con el Viceministro Germán Cervantes en Buenos Aires, a los que asistió junto al Secretario Adjunto, Carlos Gómez; el Secretario Gremial, Martín Haro; el Tesorero de la Institución y Presidente de Petrominera SE, Héctor Millar; el Diputado Provincial Emiliano Mongilardi, su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar y el Ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá.

Y agregó que “por el planteo que hicieron la CEOPE y las Operadoras, el problema de la Cuenca quedó medianamente solucionado y empieza la importación primero de los polímeros que son todos nuevos y de todo el material que se necesita para hacer el perfilaje, las herramientas para la repuestos. Todo eso se termina de abrir y va a entrar, aunque también depende de presentar proyectos”.

“La excepción de importaciones hoy se está haciendo con la Cuenca, porque lo que se fue a pedir son insumos que no se pueden fabricar en la Argentina, que serían material de segunda mano y ese material si se demuestra que no se puede hacer en la Argentina; si se dice que se lo necesita ahora mismo, se lo puede traer urgente. Para eso está el Ministerio de Economía para tocar el tema y moverlo lo más rápido posible”, analizó ‘Loma’.

Sobre si al garantizar estos insumos se puede avanzar en un plan de inversión más amplio con exploración y perforación, el líder sindicalista sostuvo que las Operadoras plantearon que para eso necesitan exportar, pero no pueden hacerlo con las herramientas que hoy hay disponibles. “Y nosotros necesitamos que la exploración se pueda hacer lo más rápido posible”, remarcó.

El titular del Gremio más poderoso de la región indicó que “soy un defensor de la Cuenca y todo lo que esté a mi alcance para poder buscar nuevos Hidrocarburos, nuevos Yacimientos, lo que podamos encontrar, lo vamos a buscar por mar o por tierra. No tenemos muchas opciones, pero vamos a ir ahí donde sabemos que puede estar y podamos garantizarle a nuestros Trabajadores una continuidad laboral”.

“Hoy tenés insumos que van a otro lugar y las empresas son las mismas, entonces no sabés bien si te están caminando, o no, cuando se trata de cerrar un negocio para Vaca Muerta, ya que no sabés si va todo para ahí. Eso es lo que está pasando cuando se trata de cerrar algo, si va a quedar todo acá o no, por eso le hemos pedido al Gobernador (de Chubut, Mariano Arcioni) y le vamos a pedir al Intendente (de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque) que nos acompañen a firmar un acuerdo para que todo lo que se pide, venga a Chubut”, concluyó.