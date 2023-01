Los Petroleros impulsan una mesa “para defender la Cuenca por sobre todas las cosas”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, se refirió a la crítica situación en los Yacimientos del Golfo San Jorge. Dijo que “la voracidad de Vaca Muerta hará que las peleas sean más intensas” y aclaró que si las negociaciones no tienen éxito, habrá movilizaciones en todo Comodoro. Por lo expuesto, mantuvo sendas reuniones con el Gobernador Mariano Arcioni y con el Intendente comodorense, Juan Pablo Luque.

“La realidad es que estamos en una situación crítica. Si no defendemos a la Industria Hidrocarburífera, en junio la caída del Trabajo será trágica. Si las mesas de discusiones no tienen el éxito que esperamos, habrá movilizaciones petroleras en todo Comodoro Rivadavia”, sostuvo el líder sindicalista.

En este sentido, señaló que “hicimos un gran trabajo esta semana arreglando situaciones que se presentaron con distintas empresas, por ejemplo ayer tuvimos un conflicto grande con San Antonio porque quería llevarse las motobombas a Neuquén y nosotros como Gremio no los dejamos, porque si se las llevan indudablemente no vamos a tener fractura en un tiempo largo en la región”.

Asimismo, aclaró que “el día domingo tuvimos una reunión extensa con el Gobernador Mariano Arcioni y ayer nos juntamos con el Intendente para dialogar sobre todo lo que está pasando en la Cuenca del Golfo San Jorge”.

“Lamentablemente el hambre y la voracidad que tiene Vaca Muerta no lo vamos a poder controlar nosotros, por eso las peleas se van a hacer más intensas”, indicó ‘Loma’, marco en el que destacó que “desde allí están intentando llevarse toda la maquinaria de Comodoro Rivadavia”.

“Las fracturas en Comodoro cayeron y eso es lo que hace que las empresas se vayan porque no hay laburo”, afirmó finalmente el líder del Gremio más poderoso de la región.