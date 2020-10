Los Petroleros cerraron una paritaria de 31,2% y un bono de $60 mil

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut que conduce Jorge Ávila, concretó un acuerdo salarial ayer a la tarde en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que totalizará ese porcentaje en el cierre paritario del año 2019, que será retroactivo al 1° de septiembre de este año, en tanto que se firmaron compromisos para lo que será la discusión del presente año.

El líder sindicalista participó junto con sus pares de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, de los convencionales de Santa Cruz, Claudio Vidal, además de los Petroleros Jerárquicos de Cuyo y La Rioja y referentes de la Federación Argentina del Petróleo y Gas Privado; de la última audiencia en instalaciones de la autoridad laboral, ante representantes de las cámaras empresariales y la presencia de funcionarios de la cartera de Trabajo, encabezados por el Ministro Claudio Moroni, con quienes se rubricó el mencionado acuerdo.

Detalles del acuerdo

Luego de arduas y extensas negociaciones, el titular del gremio petrolero concretó un 16,2% de incremento salarial, que tendrá vigencia con las liquidaciones de sueldos del mes de septiembre de 2020, el cual tendrá temporalmente el carácter de no remunerativo, pero a partir de marzo de 2021 ya conformará parte del salario básico como concepto remunerativo para los Trabajadores.

Adicionalmente, se pagará a los Trabajadores de la Industria Afiliados a los Gremios Petroleros la suma de 60 mil pesos: 30 mil junto a su salario del mes de noviembre de este año y 30 mil con el de febrero del año que viene.

A futuro, el Sindicato pactó un incremento del 10% sobre la base que resulte acumulada del cierre paritario anterior, que será efectivo en el próximo mes de marzo, y en abril se ejecutará otro 5% sobre esa misma base a fin de sostener el poder adquisitivo del sector; todo esto previo al vencimiento de la Paritaria de 2020, que fue fijado para la fecha del 31 de mayo del año venidero, por lo cual para junio quedó convocada la siguiente discusión salarial.

Paritaria histórica

“Este es uno más de esos logros importantes que se consigue en momentos duros, donde la economía del país está parada y hay Trabajadores suspendidos que no sabemos si van a volver actividad o no; pero en tres días pudimos lograr esta Paritaria que ha sido histórica para nosotros y también para nuestros Afiliados, que van a recordar en el tiempo que aun estando suspendidos o sin trabajo al 100%, obtuvimos un aumento salarial”, enfatizó ‘Loma’.

Y explicó que “fuimos por la diferencia que correspondía de lo que ya pertenece el salario del año 2019 y por la recomposición, que es lo que conseguimos, además de llegar a la Paritaria del año que viene ya con otra mentalidad, otra fuerza y esperemos que con más Trabajo”.

“Todos los trabajadores van a cobrar los aumentos salariales, inclusive los que están bajo el artículo 223 bis o quienes estén enfermos y no puedan subir a trabajar. En marzo veremos también donde estamos y qué es lo que vamos a hacer con aquellos que no consigamos que se puedan reinsertar en la Industria”, concluyó Ávila.