Los pediatras del Regional dijeron basta

En conferencia de prensa expresaron sus peticiones y exigencias, el doctor Maximiliano Medina Alarcón (jefe de departamento de pediatría), la pediatra Mata Marquez y el médico Luis Cisneros.

“No tenemos aún una fecha del pago de haberes y esto es lo que venimos reclamando en el principio de año porque no sabemos cuándo vamos a cobrar”, señaló el jefe del área.

Ampliando el pliego de reclamos, Medina Alarcón señaló que “venimos exigiendo por la falta de un cardiólogo infantil, la falta de otros especialistas y además hay obras sociales que dejaron de prestar servicios en los sanatorios privados y sus afiliados se están atendiendo en el Hospital; eso significa recargar a la guardia pediátrica que trabaja todos los días las 24 horas”.

El profesional explicitó que “con uno de los cirujanos de licencia hasta la actualidad no se instrumentó un plan b y ante una urgencia teníamos que derivar a los pacientes a la ciudad de Puerto Madryn o Trelew”.

Asimismo, Medina Alarcón anticipó que “lo que estamos proponiendo en el Departamento (de Pediatría) es suspender la atención en los consultorios para que la población sepa por el momento que estamos atravesando, especialmente aquella que cuenta con una obra social y puede canalizar sus reclamos allí; aunque los pacientes que no tienen obra social serán atendidos en el servicio de guardia”.

Por su parte la doctora Mara Márquez indicó que “no sólo no hemos cobrado el sueldo sino que el gobernador se da el gusto de decir que se van a congelar los salarios por 180 días y como si fuera poco no sabemos cuándo ni cuánto vamos a cobrar”.

Para la médica pediatra existen otros problemas “mucho más graves”, y los enumeró diciendo que “este hospital no tiene tomógrafo, muchas veces no hay reactivos para hacer análisis de laboratorio, hace más de un año se cayó un chiquito por el agujero del ascensor y sigue sin funcionar, pero además el otro día ingresó una persona que se quiso robar un televisor de una habitación. Ese es el panorama que tenemos en un hospital que no tiene director médico y no hay reuniones para ver como suplir todos estos problemas”.

Márquez fue categórica al afirmar que “se apunta a desmantelar el hospital público, porque los profesionales que no cobran se van al sistema privado y además tenemos este tremendo panorama de falta de atención y servicios”.

El doctor Luis Cisneros expresó la problemática existente con el traslado de residentes y señaló que “hace un tiempo teníamos apenas cuatro residentes y fuimos consiguiendo que seamos el hospital provincial con más residentes, pero cuando termina la residencia pasan a pertenecer a otras áreas y nosotros pretendemos que el servicio siga creciendo aprovechando un plan que elaboramos para desarrollarnos con la gente joven que se esta formando”.

Respecto de las condiciones en las trabajan los profesionales médicos, Cisneros afirmó que “me gustaría que todos vean las condiciones en las que trabajamos, los lugares donde tenemos que dormir y comer, es denigrante hacer guardia en este hospital. Aunque no cobramos vamos a seguir trabajando, no vamos a dejar atender, pero no dejaremos de reclamar nuestros salarios”.