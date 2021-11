Los pasajeros del Hamburg no podrán bajar del crucero en Puerto Madryn

Fabián Puratich, ministro de Salud provincial, expresó a LU4 que el intendente Gustavo Sastre solicitó que los pasajeros del crucero MS Hamburg no desciendan en Puerto Madryn luego de partir de Buenos Aires.

“Es válido hacer algunas aclaraciones porque según el protocolo de los cruceros están catalogados en tres categorías y este fue catalogado de bajo riesgo porque después de tres testeos un tripulante dio positivo”, explicó.

Puratich relató que “El crucero viene de Europa e hizo una escala en Cabo Verde, que esta distante 900 kilómetros de Sudáfrica y en esa ciudad solamente hay cuatro casos positivos. En altamar una persona comenzó con síntomas y recién en el cuarto testeo dio positivo, por lo que quedó aislado con sus contactos estrechos”.

El ministro reveló que “Al llegar a Buenos Aires se volvieron a hacer todos los controles que dieron negativos, pero igual no se dejaron descender a esas personas y ayer partió rumbo a Puerto Madryn. Después de una reunión con las autoridades sanitarias, el intendente de Madryn pidió que no se deje bajar a las personas en la ciudad y que se quede en rada sin que los pasajeros desciendan a la ciudad”.

Proceso de vacunación

Finalmente se refirió al proceso de aplicación de vacunas y dijo que “La campaña de vacunación viene realmente muy bien, sobre todo en los mayores de 18 años porque más del 90% ya tiene una dosis en Chubut y el 80% que ya completó el esquema; pero en el sector de los adolescentes y los menores no hemos alcanzado el nivel de vacunación para estar en mejores condiciones”.

Puratich advirtió que “Entre 18 y 39 años nos esta costando que se complete el esquema de vacunación, pero es muy importante avanzar para sostener la situación inmunológica que hemos conseguido y es muy buena”.