Los pañuelos verdes harán una pintada por la Ley del Aborto

Emilse Saavedra, dirigente del MST y del Frente de Izquierda, expresó a La Posta Comodorense Radio que si no llueve esta tarde se realizará una actividad en la plaza San Martín por el logro de Ley del Aborto.

“Hoy vamos a realizar una pintada para seguir visibilizando el tema del aborto y lo haremos en la plaza de las luchas que tiene la ciudad. Ahora queremos seguir planteando el tema de la implementación de la ley, buscando evitar que se impida el cumplimiento de la ley; por eso queremos que la marea verde siga en las calles”, indicó.

Saavedra manifestó que “Ya habíamos realizado pintadas en cuatro oportunidades pero los sectores anti derechos las habían tapado, así que veremos si el tiempo nos acompaña y no llueve estaremos haciendo una nueva pintada esta tarde desde las 14.30 horas en la plaza San Martín; sino reprogramaremos la actividad”.

Audiencia tarifazo

Respecto de la audiencia pública por el pedido de aumentos tarifarios pedidos por la SCPL, la referente de la izquierda señaló que “Fue una jornada muy larga de 7 horas y estamos contentos que hayan participado más 140 personas. Expusimos la oposición al aumento y que no nos dan las verdaderas razones de por qué aumentan de esta manera en medio de la pandemia”.

En ese marco, afirmó que “Nos sorprendió la cantidad de policías que había para separar a la gente de la Cooperativa y los que nos estábamos manifestando en contra del tarifazo. No se trata de una pelea con los trabajadores de la SCPL, porque si los trabajadores salen a reclamar aumentos salariales los vamos a acompañar, pero no es correcto que tengamos que solventarlo nosotros sino el Estado”.

La nota: