Los Obispos le piden a los senadores que no aprueben el aborto

Los Obispos de la provincia del Chubut enviaron una nota a los tres senadores nacionales, Alfredo Luenzo, Nancy González, y Mario Pais, en la que le solicitan que no acompañen mañana la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como ya adelantaron que lo harán.

En la nota, curiosamente, se citan frases y parte de la doctrina justicialista.

«El martes se va a tratar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado de la Nación. Nos duele saber que la representación provincial sólo lleva una postura que no representa la opinión de una parte importante de los chubutenses. Les acercamos algunas reflexiones con el fin de encontrar en alguno de ustedes el eco de miles de ciudadanos que son contrarios a esta propuesta de ley y se dicen a favor de las dos vidas. Creemos que no deben ser desoídos», sostienen en el arranque de la nota.

De inmediato critican el apoyo que ya expresaron los senadores porque aseguran que no se trata de una iniciativa «del querer nacional», ni «un sentir popular», ni un proyecto de origen y asentado en la doctrina justicialista.

Luego de ello, los Obispos piden a los senadores que alguno de ellos los represente ya que «somos ese pueblo que no “delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, y que somos sólo eso: un pueblo sencillo, sin posiblidades de presión, como efectivamente sí existe en cláusulas de organismos internacionales, en cmapañas mediàgicas, en el discurso bajado por organismos e instituciones del Estado o en descalificaciones fáciles que discriminan nuestra identidad religiosa como si fuera precientífica o fuera invalidante de una opinón fundamentada».

Más adelante señalan que «esta ley no es urgencia en tiempos de pandemia. No nos parece oportuno y hasta casi como una ironía: mientras organizaciones sociales, iglesias, etc, hemos puesto el cuerpo a las zonas vulnerables de nuestra Argentina en toda su extensión, argumentan sobre que “cada una decide sobre su cupero” como si no tuviera incidencia sobre los demás».

«Señores legisladores, si honramos nuestra constitución Nacional –reformada bajo un gobierno del mismo signo que ostentan y que defiende la vida desde su concepción- si “la patria es el otro” si “no hay nada mejor que un argentino para otro argentinos”, les pedimos que no avalen este proyecto de ley, que piensen en estos niños que no llegan a ser ni descamisados, porque todavía no hay quien ponga sobre su cuerpo nacido el primer amoroso abrigo, que sean respetuosos del pensar de aquel que vivió su ñinez en Camarones –el General Perón- y que acuñó esa hermosa frase “los únicos privilegiados son los niños¨” y con ella constrastaba con las normas pensadas sólo por unos pocos alejados del pueblo, y que él mismo –respetando su significado etimológico- llamaba “la oligarquía” «, concluyen Alejandro Benna, Roberto Alvarez, Jose Slaby, y Joaquín Gimeno Lahoz.