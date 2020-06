Los nuevos 11 casos tienen nexo epidemiológico

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, indicó que los 11 nuevos casos positivos de COVID-19 que se reportaron en el parte epidemiológico provincial de este jueves “tienen nexo epidemiológico, diez están en la ciudad de Comodoro Rivadavia y uno en la localidad de Rawson, pero todos tienen el mismo inicio”, lo que “nos está indicando que por el momento este brote está contenido”, remarcó.

En diálogo con la prensa, Puratich se refirió al parte epidemiológico provincial y señaló que este miércoles “se confirmaron 11 casos positivos nuevos de Covid-19: 10 en el Área Programática Comodoro Rivadavia y 1 en el Área Programática Trelew”, por lo que “el total de casos confirmados a la fecha en Chubut es de 84”, mientras que desde el sistema sanitario se identificaron “un total de 329 personas como contactos estrechos de estos casos confirmados”.

“Todos los nuevos casos positivos de Covid-19 tienen nexo epidemiológico, diez están en la ciudad de Comodoro Rivadavia y uno en la localidad de Rawson, pero todos tienen el mismo inicio”, indicó.

“Por el momento este brote está contenido”

Además, el titular de la cartera sanitaria explicó que “lo que paso con la pandemia fue que tuvimos un brote que tuvo su pico más alto durante el fin de semana: el día domingo tuvimos la mayor cantidad de casos diagnosticados en un día, y a partir de ese momento todos los casos que se han detectado están relacionados y tienen nexos epidemiológicos, lo cual nos está indicando que por el momento este brote está contenido”.

“Con respecto a la ciudad de Trelew, para que salga de la condición de circulación comunitaria viral tienen que pasar dos períodos de contagio. Ya paso un período de contagio sin la aparición de casos que no tengan nexo epidemiológico, llevamos 17 días y cuando se cumplan los 28 días ahí se manda la notificación a Nación, para que se cambie el status de la ciudad”, sostuvo.

A su vez, “Comodoro Rivadavia, lo volvemos a aclarar, no tiene ningún caso que no tenga nexo epidemiológico, así que no se puede hablar de circulación viral comunitaria”, confirmó Puratich.