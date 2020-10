Los médicos ven con «optimismo cauteloso» el estado de salud de Trump

Los médicos evalúan con «optimismo cauteloso» el estado de salud del presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este sábado su médico personal, Sean Conley.

«Aunque aún no se ha librado enteramente de los problemas (de salud) su equipo médico los evalúa con optimismo cauteloso», dijo el médico. (Sputnik)

Video por twitter

El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó este sábado un vídeo en el que dice que se siente mejor y que ya volverá pronto a la campaña electoral.

«Cuando vine acá no me sentía del todo bien, pero ahora me siento mejor… Pienso que ya volveré pronto, estoy desesperado por llevar la campaña electoral hasta el final», relató. (Sputnik)