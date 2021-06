Los médicos rechazan la propuesta de pago que hizo el gobierno

María Fuenzalida, presidenta de la Asociación Médica de Chubut, indicó a La Posta Comodorense Radio que han rechazado la propuesta de pago gubernamental para los sueldos atrasados y no descartó que puedan iniciar medidas de fuerza.

“Rechazamos la propuesta salarial del gobierno que se dio en el marco de la conciliación obligatoria, pero que no fue en un diálogo sino que se trató de un monólogo del gobierno y con algunos gremios que ya fueron con la aceptación tomada con anterioridad”, manifestó.

La médica agregó que “Esa propuesta es total discriminatoria e insuficiente para nuestros afiliados, ya que a mayoría de nuestros afiliados cobrarían sus sueldos de mayo en los meses de septiembre y octubre producto de los ingresos que tienen. Se trata de médicos que han estado al frente de la pandemia y cobrarán en septiembre sus horas guardias trabajadas”.

En ese marco, sostuvo que “Presentamos una nota en la Secretaría de Trabajo pidiendo que se sigan las negociaciones y si se cierra la conciliación obligatoria no descartamos iniciar retención de servicios o paros”.

Fuenzalida resaltó que “La mayoría de los centros de salud están saturados, los profesionales no alcanzan y están saturados; para colmo de males ahora como premio a nuestro trabajo se nos dice que vamos a cobrar un sueldo en octubre”.

Finalmente puntualizó que “Tenemos muchos reclamos de los colegas por la falta de profesionales para mantener los servicios, porque las guardias se han transformados en anexos de las terapias para lo que se necesitan más médicos y enfermeros. En Madryn por ejemplo se necesitan por lo menos 14 médicos”.