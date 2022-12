Los médicos de Chubut paran el 9 y 10 de enero

Martín Pérez, titular de la Asociación Gremial Médica de Chubut, expresó a LU4 que “Hicimos la presentación anunciando el cese total de actividades para los días 9 y 10 de enero debido a la falta de respuestas concretas que venimos reclamando desde hace meses. Esta situación se hace insostenible y por eso iremos al paro”.

En ese marco indicó que “Las propuestas que nosotros hicimos no tuvimos contrapropuestas que fueran satisfactorias y dejaban afuera a muchos profesionales que no hacen guardias. Nos propusieron un 100% de aumento solamente para los médicos que hacen guardias activas, pero la rechazamos porque no incluye a los profesionales que hacen guardias pasivas o no hacen guardias”.

Pérez resaltó que “No hay nuevas propuestas ni canales de diálogo, se terminó el año y no hemos conseguido propuestas paritarias que sean satisfactorias; es por eso que se decidió convocar al paro como el último recurso que nos queda”.

Finalmente enfatizó que “Los profesionales médicos siguen renunciando, muchos se van de la provincia, y los sueldos no son tentadores para que vengan nuevos médicos a cubrir esos cargos”.