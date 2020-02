Los médicos cirujanos sólo atienden emergencias.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Quinteros señaló que “la nota que presentamos hace unos días atrás –por la semana pasada- fue una de tantas otras que enviamos, la situación no es nueva porque esto viene pasando desde hace años y por ejemplo desde hace un año no se hace consultorio. No entiendo por qué la dirección del hospital resalta este tema, ya que ahora lo que esta pasando es una agudización de la problemática porque estamos terminando de cobrar el mes de diciembre”.

El especialista en cirugía agregó que “esta situación de cobrar con tanto atraso se hace insostenible para los cirujanos pero también para todo tipo de personas y lo que hicimos fue describir la realidad porque solamente podemos atender emergencias; porque más allá de los sueldos, la situación del Hospital es tan caótica en lo que respecta a su infraestructura y servicios que tampoco tenemos elementos para resolver un montón de patologías”.

Para explicitar la dimensión de las falencias, contó que “a veces tenemos internados durante meses o semanas a pacientes con patologías que deberían ser sencilla resolución porque no contamos lo necesario. Los que ponemos el título y la cara con los pacientes no son los directivos, somos nosotros”.

Tras contar las diferentes dificultades que suscitan en el Hospital por “la falta de anestesistas y quirófanos”, aseveró que “a un paciente que deberíamos operarlo en 48 horas terminamos operándolo en tres semanas y eso hace todo más difícil, el Estado no se hace cargo de eso y estamos desamparados”.

Finalmente explicitó que se seguirán atendiendo las emergencias pero que quedan suspendidas las cirugías programadas y las urgencias, para luego poner el acento en que “la situación de la infraestructura empeora en lugar de mejorar”.