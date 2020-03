Los magistrados repudiaron que Provincia solo abonará los sueldos de la Legislatura para poder sesionar

Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut rechazó por arbitraria e ilegal la decisión del Gobierno provincial de abonar en el día de la fecha solamente los sueldos del tercer y cuarto rango de los empleados que dependen del Poder Legislativo, incluidos los legisladores, “con el único objetivo de garantizar que en la sesión de apertura prevista para el día de la fecha no se enfrente con los inconvenientes que provienen del legítimo reclamo del gremio que nuclea a los empleados de dicho Poder”.

“Es una medida discriminatoria para con el resto de los empleados públicos que a más de treinta y dos días de haber vencido el mes de enero todavía no perciben sus salarios, con el agravante que desconocen el momento en que el cobro ser hará efectivo”, aseveró.

“No cuestionamos el derecho a percibir los salarios en tiempo y forma de los empleados del Poder Legislativo, pero sus derechos no prevalecen sobre los demás empleados públicos que tampoco han cobrado sus haberes. En este sentido instamos a los legisladores provinciales expliquen a la población el motivo por el cual ellos también han sido beneficiados con este anticipo de sus dietas”, explicaron.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo Provincial a depositar en forma inmediata los haberes atrasados de la totalidad de los empleados públicos y recordamos que es su exclusiva responsabilidad administrar los fondos públicos y debe hacerlo asegurando el correcto funcionamiento del Estado, evitando tomar decisiones que afectan los servicios públicos esenciales mediante los cuales se garantiza la ciudadanía el acceso y /o ejercicio de los derechos humanos más elementales como lo son la Educación, la Salud y la Justicia”, afirmaron.