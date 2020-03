Los Magistrados presentarán “acciones civiles y penales” contra el gobierno de Arcioni

Carina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados del Chubut, manifestó a La Posta Comodorense Radio que “la resolución adoptada ayer por el Ministerio de Economía de adelantar el pago solamente del rango tres y cuatro de los empleados legislativos y de el de los diputados de la provincia obviamente causó gran malestar entre todos los integrantes del Poder Judicial, pero me permito decir que ese malestar se extiende a otros sectores de la Administración Pública”.

Para Estefanía, “desde la Asociación de Magistrados vamos a tomar acciones civiles y penales en contra de esta resolución discriminatoria e ilegal que afecta principios constitucionales básicos como lo es el de la igualdad. En el comunicado de ayer ni siquiera hicimos saber que los magistrados gozan de la garantía de intangibilidad de sus haberes, que hemos dejado en un segundo plano porque somos conscientes de la situación que atraviesa la provincia, cuya responsabilidad esta lejos de ser del Poder Judicial o del resto de los empleados públicos”.

La titular de la Asociación de Magistrados, advirtió que “somos conscientes de que se debe ser muy cuidadoso en la forma en que se reclama, porque lo que no podemos permitir y es que en este contexto se modifique la prioridad de pago. Lo que ocurrió ayer es que eso se modificó”.

Esas acciones “civiles y penales” contra la gestión de Arcioni venía siendo analizada por la Asociación de Magistrados pero habían quedado en suspenso, pero ahora se buscará hacerlas efectivas porque “la tolerancia que teníamos los integrantes del Poder Judicial para con el Ejecutivo tiene un límite y entendemos que con estas acciones buscamos no es evitar un beneficio sectorial sino que se sigan tomando medidas que afectan a toda la Administración Pública en general”.

Estefanía negó que por el momento se este analizando el pedido de juicio político para con el gobernador, “sino que se avanzará con las acciones penales y deberá ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut. En un régimen republicano y democrático no se puede admitir que un funcionario actúe fuera de los límites legales”.

Resumiendo, la magistrada adelantó que “estamos avanzando en la presentación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, lo que involucraría a funcionarios como el propio gobernador Arcioni y al ministro de Economía Oscar Antonena producto de la resolución emitida en la jornada de ayer.

Finalmente, sentenció que “parece increíble, pero seguimos esperando que el gobierno anuncie cuándo va a pagar el tercer y cuarto rango salarial; porque estamos a 3 de marzo y no se sabe la fecha de cobro de los salarios (de enero)”.