Los jueces rechazaron el cobro del sueldo de octubre

La Asociación de Magistrados de la provincia del Chubut rechazó el cobro de los sueldos de octubre de la manera propuesta por el gobierno, es decir sin haber cancelado previamente la deuda que tiene con la totalidad de los estatales como son los sueldos de agosto, septiembre y medio aguinaldo.

En una nota, firmada por la presidente de la Asociación, Carina Estefanía, los jueces reiteraron su pedido para que se decrete la emergencia judicial del Poder Judicial “toda vez que es público y notorio el agravamiento de la situación sanitaria en nuestra provincia, la cual repercute directamente en el funcionamiento del Poder Judicial, en especial en las jurisdicciones en las que el aumento de contagios de COVID 19 es alarmante e incesante”.

En el documento, los magistrados recordaron “la grave situación de atraso salarial que en la actualidad se enfrenta a un confuso escenario que se deriva de la información cambiante que proviene del gobierno en cuanto a que en el mes de noviembre se pondría fin al pago escalonado pero que con posterioridad algunos funcionarios habrían reconocido públicamente que ello no sería posible”.

De inmediato, se solicitó que “se intime formalmente al Poder Ejecutivo provincial a depositar en lo inmediato los salarios correspondiente al mes de agosto de las/os trabajadores, funcionarios/as y magistradas/os que integran los rangos tres y cuatro y se rechace cualquier pago que no se corresponda con el del mes consecutivo al último salario abonado”.

En concreto, se dejó en claro “que no consentiremos el pago del sueldo del mes de octubre del corriente año mientras no se hayan pagado los sueldos de agosto, septiembre y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre, circunstancia que de producirse quebrantaría nuevamente la garantía constitucional de la intangibilidad de nuestros salarios, ignorada por las autoridades provinciales”.

Los jueces recuerdan, una vez más, “el esfuerzo que realizan magistrados/as y funcionarios/as para poder prestar mínimamente el servicio de justicia en un contexto en el que: a) se ordenó dividir el personal de trabajo en dos grupos; b) que lamentablemente muchas personas se han contagiado de COVID 19; c) otras personas se encuentran en cuarentena por ser contacto estrecho de una persona contagiada; d) otras personas integran los grupos de riesgo; e) otras personas están adheridas al beneficio de no concurrir a trabajar por tener hijos en edad escolar y no contar con personas que cuiden de los mismos en el horario laboral y finalmente f) otras personas están adheridas al paro total dispuesto por el SITRAJUCH.

En este sentido señalamos que en la mayoría de los organismos no se cumple la guardia mínima de empleados/as ni se respeta el acuerdo suscripto en el mes de marzo, tal es así, que salvo excepciones, las/os empleadas/os trabajan solamente cinco días hábiles al mes”, puntualizaron.

La situación descripta impone solicitar “que se prorrogue el plazo para que magistrados/as y funcionarios/as utilicen las licencias pendientes del año 2018 y se disponga que la licencia invernal no decretada por el Covid 19 podrá ser usufructuada por quienes no utilizaron, al mismo tiempo, otros derechos o licencias laborales que impidan su acumulación. A fin de no afectar el servicio deberá otorgarse en forma prorrateada en un plazo total de tres años contados desde el momento en que se dé por concluido el sistema de trabajo por grupos que se ha dispuesto por la situación sanitaria”.

Finalmente se remarca que “en la actualidad y en los últimos meses del fatídico año en curso, resulta totalmente imposible que magistradas/os y funcionarios/as que trabajan hagan uso de artículos personales, licencias ordinarias o extraordinarias pendientes –salvo situaciones excepcionales que resulten atendibles- pues cualquier inasistencia implica sobrecargar a las personas –cada vez menos- que concurren presencialmente a trabajar o que su función les permite realizarla de manera completa mediante teletrabajo (cabe consignar que esta modalidad es compleja y no todas las tareas pueden realizarse mediante la misma)”