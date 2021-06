Los jueces deciden mañana si se cae o no la causa de emergencia climática

Los defensores de los imputados en la causa por la emergencia climática, se opusieron ayer al pedido de los investigadores para que la causa no prescriba prorrogando el tiempo del proceso de tres a cinco años.

Tras escuchar las posturas de acusadores y defensores, el tribunal de juicio integrado por Fabio Monti, Miguel Caviglia y Jorge Novarino resolverán, este viernes a las 13.30, sobre el pedido de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez,. No será en una audiencia, sino mediante una notificación electrónica.

El defensor oficial Omar López asiste a la imputada Vanina Barale y Marcelo Suárez. Manifestó sentirse “sorprendido” por lo planteado por los fiscales ya que lo que pidieron “no era el sentido original de esta audiencia”. Agregó que “los fiscales tuvieron tres años para decidir si la causa era compleja, y no lo hicieron. No es verdad el argumento de la pandemia que además no está prevista en el Código Procesal. “Pudo haber negligencia o inacción en los fiscales”. Además otras causas como Embrujo o Revelación fueron a juicio durante la pandemia ¿por qué esta no?”, se preguntó.

Luego el abogado Javier Romero (defiende a Leticia Huichaqueo) manifestó su coincidencia con lo manifestado por López. Agregó que “el pedido de los fiscales es improcedente y que el salvavidas para ampliar los plazos del proceso, afecta los derechos de los imputados”.

A su turno Fabian Gabalachis (asiste a Estanislao Finiguerra) manifestó que el planteo de los fiscales “también me sorprendió” y que “el cambio del planteo original, fue adrede”. Dijo tener coincidencia con lo manifestado por López y Romero. La misma coincidencia con sus antecesores, fue la realizada por Damián D’Antonio que asiste a Cecilia Sadaba. Dijo que el cambio al planteo original que justificó la realización de la audiencia “también fue una sorpresa para mí y afecta al debido proceso”. Se preguntó también por qué los fiscales no hicieron antes esta petición.

A su turno Abdo Manyauik dijo que el pedido de los fiscales es “extemporáneo”. Defiende a los imputados Guillermo Williams y César Hugues. Luego el abogado Romano Cominetti (defiende a Cristian Orsi) dijo que los las características de caso complejo –tipo de delito, cantidad de imputados, complejidad de prueba, entre otras- siempre estuvieron desde el inicio del proceso “por eso no entiendo el pedido de los fiscales y en tal caso lo debieron haber solicitado desde el inicio”. Destacó que “lo de la pandemia” no es un argumento válido si se tiene en cuenta que otras causas (Embrujo y Revelación) se realizaron en medio de la pandemia con las mismas complejidades que ésta causa”.

Lisandro Benitez, que asiste a Diego Luters, coincidió con el resto de los defensores que lo precedieron e insistió en manifestarse “sorprendido” por el cambio en el sentido original de la audiencia.

La investigación está relacionada con sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia por la que atravesó la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017. En total son doce los imputados, entre funcionarios provinciales y comerciantes, por los presuntos sobreprecios en la compra de elementos como frazadas, colchones, víveres y agua mineral.