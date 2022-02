Los jueces de Comodoro se negaron a compartir tribunales con su colega Mariel Suárez

A través de un documento enviado a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, los jueces penales, advirtieron sobre las implicancias de la exposición pública que ha tenido la presunta inconducta de la jueza Mariel Suárez y se negaron a integrar tribunal con la magistrada. Sin embargo, la misma fue rechazada. «Ese pedido viola principios constitucionales que son graves, violan el principio de inocencia» aseguró hoy Suárez.

La jueza Mariel Suárez, fue protagonista de un video viral en la que aparentemente se besa con el recluso Cristian “Mai” Bustos en el Instituto Penitenciario de Trelew. Después, intentó explicar por qué actuó de esa manera con el hombre que había sido condenado a prisión perpetua por un tribunal que ella misma integraba, a pesar de haber votado en disidencia.

La magistrada, dijo que toda la escena fue parte de un “trabajo académico” que ella realiza, en colaboración con colegas internacionales. Además, negó un vínculo afectivo con Bustos y también aseguró que no lo besó. “No estábamos actuando. Yo soy así naturalmente; soy una persona muy sociable. No estoy actuando nada. Me relacioné con este detenido por un tema laboral”, insistió en ese momento.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut inició actuaciones administrativas contra una jueza de Comodoro Rivadavia que había mantenido “conductas inadecuadas” con el preso condenado por el hecho ocurrido en Corcovado en 2009.

En las últimas horas, a través de un documento enviado a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, los jueces penales advirtieron sobre las implicancias de la exposición pública que ha tenido la presunta inconducta de la jueza Mariel Suárez, y se niegan a integrar tribunal con la magistrada.

Desde la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), cuestionaron la medida adoptada por los magistrados al advertir que se vulneran garantías constitucionales.

LA RESPUESTA DE LA JUEZA

Este viernes, la jueza Mariel Suárez comentó que sigue desempeñándose en sus funciones “como cualquier otro juez que ha sido denunciado en esta ciudad, en la provincia, que ha seguido trabajando, hasta que el sumario se resuelva”.

Sobre las novedades de las actuaciones del Superior Tribunal de Justicia, la magistrada, explicó que “el sumario tiene sus tiempos legales y se están controlando las pruebas. Estamos con ese trabajo con mi defensora controlando pruebas, contestando, interrogando testigos. Está en pleno desarrollo el sumario” acotó.

“Creo que para fines de febrero o marzo habrá alguna resolución” estimó Suarez ante La Petrolera.

Sobre la nota enviada a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, donde los jueces penales se negaron a compartir tribunales con ella, contestó que “con mucho criterio la directora de la Oficina Judicial la rechazó, porque un juez lo que tiene que hacer es resolver cuestiones jurisdiccionales, no administrativas”.

“Los jueces no pueden decir con quien van a trabajar o con quien no, porque es una cuestión de calendario, de manejo de agenda que es la competencia de la Oficina Judicial, es administrativa. Y la directora, con buen criterio. dijo que no podía hacer lugar a este planteó” respondió.

La magistrada entiende que ese pedido “viola principios constitucionales que son graves, violan el principio de inocencia” y que “lo hagan unos magistrados con su propia colega o con cualquier persona, violar principios constitucionales al realizar una expresión es algo grave”.

“Ellos ya pidiendo o avisando no trabajar conmigo o no querer integran ningún tribunal están condenándome en forma anticipada” aseguró “cuando el sumario puede terminar en otro resultado”.

Es que según Suárez “estos intentos de ataque dentro del poder judicial, una vez, más demuestran que yo no pertenezco a la familia judicial o a la corporación judicial como muchos otros sí. No puede ser que hagan diferencia cuando otros jueces o colegas han sido sumariados y han seguido trabajando”.

“Repudiando fuertemente esta actitud de estos magistrados y lo que hay que tratar de llevar a la sociedad es que la Justicia funciona y es correcta en este sentido, también, que perite que todas las personas se defiendan cuando son acusadas” dado que “si ya son prejuzgadas de antemano quiere decir que se puede trabajar con prejuzgamientos desde todos los ámbitos” sostuvo.

Al ser consultada sobre los pedidos de juicio político explicó que “todavía no me han notificado ninguno de ellos, formalmente. Por supuesto, que hay una intencionalidad política detrás de esto. Es obvio. No puede ser que siempre, a través de los años, se ataque a la misma persona” manifestó. “No les gusta la respuesta que les doy, en muchas cosas que irritaron al poder político” aseveró.