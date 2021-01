Los jueces a las vueltas con el amparo para garantizar la Educación

La titular de la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia, Valeria Coniglio, lamentó que la justicia esté dilatando el tratamiento y la definición del amparo presentado en diciembre pasado, y aceptado, para garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes chubutenses.

Luego de la presentación de la Oficina, la provincia, a través del ministerio de Educación, tenía 30 días para presentar un plan que garantice el pago de sueldos en tiempo y forma, el acondicionamiento de las clases, y la conectividad para todos los alumnos, tes temas que son centrales y sustanciales para garantizar las clases.

Sin embargo, luego de la aceptación, dos jueces con planteos considerados como nimios o absurdos se excusaron de definir el amparo.

«La Cámara pidió una opinión y fue favorable al amparo. Sin embargo, al momento de definir los jueces comienzan a excusarse, con argumentos nimios como que se excusan porque se encuentran en análoga situación salarial», indicó Coniglio.

En diálogo con LU4, la titular de la Oficina recordó que «existen recursos jurídicos desde la perspectiva de los DDHH y la Convención Internacional del Derecho del Niño que se refiere al principio de interés superior, ante un conflicto de intereses siempre tiene que resolverse a favor de los niños, es incomprensible como dos jueces parecen no contemplar esa perspectiva de Derechos Humanos y de Infancia que salvaría este conflicto», lamentó.

El segundo juez «se excusa y menciona que es consciente de las gravísimas consecuencias que se provocan… Esta oración no tiene sujeto, el sujeto es un niño un adolescente comprendido como una población vulnerable», acotó.

El amparo ahora lo derivaron a Esquel «lo que es un despropósito total porque implica una dilación. Debemos esperar el fallo, porque ni siquiera llegamos a eso, estamos en una excusación. Lo que queda claro es que no están priorizando la Educación publica, se vulneran los otros derechos a los que está ligado, el derecho a la Salud, a la salud física y afectiva, los chicos socializan en la escuela y no son los grandes trasmisores del virus. En vez de hablar de protocolo hablemos de las condiciones que garantizan el acceso a la educación pública de la provincia y eso no esta garantizado, este amparo se refiere a eso y eso sobre lo que se están excusando los jueces», concluyó.

La Nota: