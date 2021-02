Los judiciales seguirán con las guardias mínimas por los atrasos salariales

José Luis Ronconi, integrante del sindicato de Judiciales de Chubut, manifestó a La Posta Comodorense Radio que los trabajadores continuarán con las guardias mínimas más allá del intento de normalización que busca instrumentar el Superior Tribunal de Justicia.

“Esto abre la posibilidad de volver a trabajar por las condiciones normales en la cuestión de la pandemia en el tema salarial. Estuvimos reunidos por el tema de los protocolos y las condiciones de seguridad para establecer la cantidad de gente que puede ingresar a trabajar”, indicó.

Ronconi aseguró que “Queda pendiente la cuestión salarial porque la ley que promulgó el Ejecutivo para medir los aumentos salariales no impide que los calculemos con el IPC Patagonia. El año pasado perdimos más del 20% en los salarios, el IPC fue del 30,3% y nosotros sólo hemos percibido el 10% por el aumento de octubre”.

El referente gremial adelantó que “Vamos a tener asambleas el martes a las 16 horas y para nosotros el conflicto sigue porque el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir con su obligación de pagar los salarios en el quinto día hábil, además que tenemos casi tres meses y el aguinaldo atrasado por eso no puede haber ninguna normalidad”.

Finalmente enfatizó que “Vamos a mantener el sistema de guardias mínimas para resolver temas esenciales. Si los magistrados y funcionarios quieren resolver todo deberán hacerlo con su propio costo laboral porque no podemos aceptar que se normalice cuando nos deben casi cuatro meses de sueldos, por lo menos debería haber realizado una propuesta de cómo va a pagar lo que nos debe”.

