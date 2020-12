Los judiciales repudiaron la ley de congelamiento salarial

El Sindicato de Trabajadoras/es Judiciales del Chubut, SITRAJUCH, cuestionó la aprobación de la Ley de congelamiento salarial, aprobada hoy por la Legislatura, y recoradron que «desde hace más de 2 años venimos denunciando que el Gobierno de Arcioni ha puesto en crisis la provincia con el fin de imponer políticas de ajuste sobre las/os trabajadores y jubilados de Chubut, afectando nuestros ingresos; incrementando el perjuicio a la caja de jubilaciones de distintas maneras, no sólo por el no pago de la deuda con el instituto, sino también por congelamiento salarial, por reducción de cargos y promoción del aumento de jubiladas/os -todas medidas que reducen el monto de los aportes, aumentan las erogaciones del ISSyS y lo desequilibran económicamente-; al mismo tiempo que promueven el avance de la mega minería, desoyendo el NO mayoritario de nuestro pueblo.».

En ese tono, los judiciales aseguran que » Arcioni está violando esos derechos; lo ha hecho sistemáticamente desde que está en el gobierno y hoy 10 de diciembre es oportuno volver a denunciarlo.

Como resultado de semejante desgobierno padecemos el atraso en el pago de salarios y jubilaciones, nos adeudan entre 2 y 3 meses de sueldos y el aguinaldo correspondiente al primer semestre y la puesta en crisis de todas las estructuras del Estado, afectando la obra pública y a proveedores», recordaron.

También apuntaron que «este año aún no hemos percibido aumento salarial -desmentimos al diputado País al respecto- y está dispuesta una recomposición de 10% a partir del 01/10/20 que se abonará con el salario de Diciembre/20; mientras la inflación podría llegar al 40%», y recordaron algunas de las propuestas hechas por los trabjadores, entre ellas la suspensión del pago e investigación de la deuda en Chubut. Nadie explica que se hizo con ese dinero.

El SITRAJUCh indicó que la ley fue promovida y aprobada «entre gallos y medianoche- sin debate ni consulta previa, remitió a la Legislatura un Proyecto -ahora ley- “mediante el cual se establecerá una herramienta primordial que resultará imprescindible para transitar el camino de la austeridad, guiados por principios básicos de equidad, solidaridad y justicia social. Estos principios exigen que los sacrificios implícitos en las medidas que se adoptan alcancen y sean compartidos adecuadamente por todos los sectores, promoviendo políticas acordes a la realidad “

Luego de insistir en la violación de derechos y el ajuste, los judiciales remarcaron que «hoy el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de manera absolutamente inconsulta, dinamitan ese acuerdo vigente en el Poder Judicial y no se detuvieron a evaluar las consecuencias, que pueden resultar opuestas a los fundamentos que pregonan; amén de violentar principios constitucionales y republicanos.

Al destruir los acuerdos, las previsiones y certezas que operaban en el Poder Judicial, acaso nos invitan a solicitar una recomposición de los salarios y jubilaciones acorde a la inflación registrada localmente -¿cuál sería, 40%?- ya que según el absurdo texto convertido en ley, los datos del INDEC no serían aplicables en la provincia!

¡Todo es tan burdo e ilegal que lo vamos a rechazar en la calle y en los tribunales!», concluyeron.