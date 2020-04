Los judiciales cuestionaron el teletrabajo y las determinaciones del Superior Tribunal.

“En esta situación donde el Estado nos abandona en medio de una pandemia, definimos que los trabajadores judiciales no vamos a prestar colaboración alguna para resolver ninguna cuestión laboral”, enfatizó Ronconi.

Asimismo agregó que “Desde hace más de una semana le solicitamos al Superior Tribunal de Justicia que no se adoptaran decisiones sin antes conformar un Comité de Crisis en el ámbito del Poder Judicial con participación de todos los agentes, porque entendíamos que estamos atravesando una situación excepcional, pero nos encontramos con una acordada de seis páginas donde no sólo se pretende instrumentar una nueva modalidad de trabajo sino que no hace mención alguna que hace dos meses que no cobramos los salarios”.

Tras recordar que la Corte Suprema demoró un semana antes de dictar la nueva feria judicial en el marco de la pandemia, indicó que “evidentemente no están dadas las condiciones para que el sistema judicial funcione sin que haya riesgos de contagio por Coronavirus y en Comodoro Rivadavia tenemos espacios de funcionamiento donde hay pasillos de apenas 90 centímetros que no permiten desarrollar el aislamiento social”.

Enojo de los judiciales

“Hay mucho enojo entre los trabajadores judiciales, eso se percibe claramente en las redes sociales, porque en medio de esta situación se nos pide que hagamos teletrabajo con nuestras señales de internet, computadoras y nuestros teléfonos; pero además no solo no cobramos sino que además no esta regulada la actividad del teletrabajo”, relató Ronconi.

El sindicalista del SiTraJuCh aclaró que las denuncias de carácter urgente como las vinculadas a la violencia de género se siguen tramitando y garantizando, sostuvo que “Hemos calculado que en la provincia no menos de 250 mil personas están afectadas en la provincia por la negligencia del gobierno provincial que sigue pagando deuda en lugar de pagar los salarios. Hubo una entrega de soberanía en la conformación de la deuda que hoy la estamos padeciendo todos y que agrava los problemas generados por el Covid-19”.

“Vamos a realizar acciones penales por que hay funcionarios judiciales que han pretendido que algunos de nuestros compañeros asistan a los lugares de trabajo, invocando el artículo 205 que prevé la facilitación de contagio en la pandemia. Todos deberíamos responder con más humanidad ante este panorama y nosotros estamos recomendando a los compañeros que no concurran a los tribunales y además rechazar el teletrabajo que implica un costo de no menos de 3.000 pesos mes que debe autofinanciarse cada trabajador”, concluyó.

