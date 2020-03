Los jefes del hospital Regional le pidieron a Fernández que interceda

Los Jefes de Departamento y Jefes de Servicio Hospital Regional «Dr. Víctor Manuel Sanguinetti» le aseguraron al presidente que seguirán en sus puestos de trabajo, pese a no cobrar aún sus sueldos de febrero y le pidieron que, en la medida de lo posible, interceda para solucionar esta situación.

En una carta abierta, los Jefes de Departamento y de Servicio del Hospital Regional se dirigieron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a quien le recordaron la situación que atraviesan los trabajadores estatales del Chubut.

“La situación de la salud pública de la ciudad de Comodoro Rivadavia en particular, y del Chubut en general, desde hace ya muchos años, en pendiente francamente decreciente, se ha ido deteriorando paulatinamente. Desidia, incompetencia, corrupción, vaya uno a saber… de quienes condujeron y conducen los destinos de la provincia, han llevado a nuestro querido Hospital Regional a límites indescriptibles…”, señalan.

De inmediato, los jefes aseguran entender al presidente porque tiene, sobre sus espaldas, “la responsabilidad, no de una sola provincia, sino la de todo un país…, no obstante, nos sentimos obligados a hacerle saber que, mientras tanto, todos nuestros compañeros de trabajo se aprestan para “dar pelea” a ese enemigo invisible que nos acosa…

Compañeros de todos los “rangos” (cada uno en su lugar y con sus responsabilidades específicas), porque aquí cobramos desde hace ya muchos meses por “rangos”, llegando a percibir nuestros haberes con casi tres meses de atraso. Este diferimiento ha hecho que casi todos, para poder sostener a nuestras familias, nos endeudáramos… algunos en los negocios del barrio… otros con los bancos… (créditos, tarjetas de crédito, pagos mínimos, etc.)”, recuerdan.

Seguidamente mencionan que “hasta el inicio de la cuarentena, muchos de nosotros, lográbamos pagar nuestras deudas y créditos con nuestro “trabajo privado”… hoy ya no tenemos esa posibilidad… Al día de hoy, no hemos cobrado aún el mes de febrero y vaya a saber cuándo percibiremos nuestros haberes del mes de marzo, seguiremos entones acarreando deudas…

Algunos no estaremos precisamente en “la trinchera” (pero si acompañando y apoyando desde el lugar que nos tocó ocupar), pero nuestros compañeros Clínicos, Terapistas, Choferes, enfermeros, etc., sin queja alguna, por vocación, van a poner en riesgo sus propias vidas…”, afirman.

También aseguran que afrontan ese riesgo “sin queja alguna, porque cuando elegimos nuestras profesiones, más allá de no haber imaginado nunca “esta impensada y surrealista pandemia”, ya estaba en todos nosotros el interés por ayudar al otro, al semejante… Quédese tranquila la población de Comodoro Rivadavia, porque todo el personal del H.R.C.R. va a estar, como siempre, al servicio de todos ellos !!!; solo esperamos que hagan su parte siguiendo los lineamientos emanados de las Autoridades Nacionales !!!”, remarcan.

Finalmente, le piden al presidente que, si está en sus manos, “si tiene esa posibilidad, aunque no sea Ud. “el responsable” del desmadre en el que se encuentra la salud pública del Chubut, ayude al gobierno provincial (las minúsculas no son un error de tipéo…) a llevar un poco de alivio a los trabajadores de la salud de esta Provincia… para que al menos tengan la tranquilidad de saber que sus familias no pasarán necesidades, mientras ellos cubren, cumpliendo con su labor, nada más y nada menos, las necesidades sanitarias del pueblo del Chubut !!!

Sin otro particular, a la espera de una gestión favorable, sabiendo el riesgo que esta exposición implica, lo saludamos muy atentamente”, concluyen.