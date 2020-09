Los intensivistas ratificaron que si sigue así «vamos al colapso»

El médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Alvear, Fabián Cardozo, aseguró hoy que la nota que fimraron los intensivistas, en la que pidieron la toma de acciones por parte del sector político respecto a la pandemia, es en la práctica un pedido de ayuda y de conciencia.

En diálogo con La Posta Comodorense, Cardozo recordó que desde marzo y abril » estamos trabajando unificadamente para formar recursos humano para el peor escenario, que lamentablemente llegó porque tenemos el 95% de las camas ocupadas. Sbaemos que las autoridades sanitarias tomaron medidas pero creemos que en este punto son insuficientes. Vemos que la sociedad no reacciona ante esta grave situación», observó.

De inmediato recordó que en Comodoro «tenemos cuatro terapias intensivas colegas: la del Hospital Regional, Clínica del Valle, Alvear y La Española. Tenemos aproximanete 25 camas de terapia intensiva y que por hoy las tengamos ocupadas. Y si esto sigue así y se sumando pacientes vamos a llegar al colapso y no vamos a tener capacidad de respuesta», reiteró.

Tomando como ejemplo algo que le sucedió el médico señaló que «me ha tocado tener que seleccionar el paciente para la última cama de terapia intensiva. Me paso a mi y a cualquier terapista. La idea es que la sociedad tome conciencia o no se le pudo explicar cual es la gravedad del caso y nosotros ahí es donde apuntamos. Es decir que las autoridades le expliquen a la sociedad. Es lo que hace falta porque vamos a ir al colapso si seguimos en este camino», subrayó.

«Físicamente estamos uno o dos días 24 horas en cada una de las instituciones pero conectados con el paciente y con la terapia intensiva estamos los siete días de la semana. No tenemos un día de descanso.

Nosotros desde marzo que estamos con este ritmo. Teníamos que capacitar al personal porque esta es una patología nueva que está en nosotros hace ocho o diez meses. Tenemos que estar actualizándonos con respecto a la experiencia de otros países y otros colegas. Desde marzo no hay ningun terapista que no se haya podido tomar una semana de descanso», concluyó.