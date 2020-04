Los intendentes quieren poner fin a las discrepancias que surgen por Massoni

En busca de coordinar la continuidad de la flexibilización de la cuarentena y ponerle fin a las diferentes discrepancias con el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, el gobernador Mariano Arcioni se reunirá mañana con los intendentes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Esquel, El Maitén, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

“Hay una intensión de flexibilizar algunas cuestiones pero deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Esperamos acordar esto y que sea autorizada por nación y poder llegar a los ciudadanos con un mensaje común para que sepan cuáles son las reglas para moverse dentro de este periodo. El sábado se comunicó el gobernador para anunciarnos sobre la reunión que puede ser presencial o videoconferencia”, sostuvo el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos.

En diálogo con La Posta Comodorense, el jefe comunal aseveró que “La idea es conversar. Cada ciudad tiene su particularidad. Cada establecimiento comercial tiene su particularidad. Algunos rubros podrían estar dentro de la flexibilización bajo alguna modalidad. Respetando los protocolos. Lo fundamental es cuidar la salud de la gente. Es importante acordar que rubros y en qué ciudad estarán habilitados”.

Juncos sostuvo que pese a algunos incumplimientos, la sociedad ha respetado la cuarentena. Sin embargo, el intendente de Rada Tilly consideró que es difícil ponerse de acuerdo con algunas disposiciones del Gobierno provincial. “Día a día se van tomando nuevas medidas con algunas disposiciones de provincias que estamos intentando consensuar. Hay disposiciones que son del municipio que tiene que ver con los comercios y que nos encontramos con una dificultad este fin de semana. Comodoro y Rada Tilly habían quedado en no adherir aquella resolución de acercarse a los comercios según el número de documento”, destacó.

“Lo hemos hablado con el ministro de Seguridad de Chubut y nos sorprendimos con la decisión del propio ministro indicando a los policías solicitar el DNI a quienes estaban circulando por las calles de Rada Tilly y Comodoro. Esto genera un gran malestar. Creemos que somos nosotros los que debemos dar las definiciones claras”, subrayó.

“Lo importante es darle a la gente un mensaje común. Si uno le dice que puede circular y otro le dice que no, la gente va a optar por circular. Somos argentinos ante todo. Creemos que tenemos que acordar estas cuestiones esenciales. Estamos en una etapa previa a lo más complicado que va a llegar en algún momento y si no nos ponemos de acuerdo no quiero pensar lo que va a suceder cuando estemos en emergencia y con casos positivos en nuestra zona”, advirtió.

Por otro lado, Juncos aseguró que parte de los fondos que recibió el Gobierno provincial por parte del ATN, será destinado a los municipios aunque todavía no fue informado el monto.

La nota: