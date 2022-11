Los hinchas ecuatorianos muy confiados

Los ecuatorianos permanecen expectantes, descontando los minutos para ver la inauguración del Mundial de Catar 2022, donde aseguran que su selección, «La Tri», va a imponerse este domingo a la del país anfitrión.

«Claro que vamos a ganar a Catar», dijo a Sputnik el ecuatoriano Juan Carlos Moreno, quien se describe como «futbolero» de toda la vida y dice que el equipo nacional tiene posibilidades porque tiene más experiencia que el catarí.

«Alfaro, el Director Técnico del equipo, ha armado una selección excelente, con uno de los mejores equipos, lo principal es que son jóvenes con hambre de gloria, que es lo más importante del fútbol», comenta desde su negocio de alimentos donde espera recibir a unas 30 personas para ver el primer partido.

Él resalta que el equipo ha sido «bien equilibrado» al defensa Alexander Domínguez y Hernán Galíndez, excelentes porteros, y a Enner Valencia en la delantera, a pesar de que no ha hecho goles pero ha estado «rompiéndola» en su Club, y grandes jugadores en la media

En cuanto a Byron Castillo, mencionó que «lastimosamente la sobre que le persigue sobre la penalización de Ecuador es lo que le detiene al DT para convocarlo, no porque no sea un buen jugador, es más perdemos un gran lateral con él, pero espero que la FIFA rectifique en algún momento este daño que ha hecho al país.

Juan Carlos y su esposa Paola mandaron a hacer por unos 40 o 50 dólares tres banderas grandes para exhibir en su negocio y las 32 banderitas que representan a las naciones participantes en este magno evento, esperando llenar con unas 40 personas su local.

A unas pocas cuadras de la avenida De los Granados, Andreína Carvajal dijo a esta agencia que espera que su restaurante La Tierrita, de comida costeña, pueda darse a conocer con sus clientes un poco más luego de un mes de abierto y para ello han puesto el anuncio en las redes de una promoción especial para este domingo.

«Vamos a sacar promociones por el partido de inauguración que tiene Ecuador en Catar el domingo y vamos a ofrecer a nuestros clientes la promoción en encebollados y el tercero será a mitad de precio», dijo.

En la «Barber Shop», del norte de la capital ecuatoriana, su gerente, Jaime Cevallos, no estaba muy entusiasmado, porque, asegura, «a mí no me gusta el fútbol».

Él es una excepción en un país donde este deporte se lleva en la sangre, como quien dice, y es lo que les une a todos, más allá de la ideología, pero, no obstante, Cevallos dice que quiere que gane su país en el Mundial.

«Ahora, para ganar el Mundial, entiendo que hay muy buenos cuadros, y yo diría, por ejemplo, que puede ganarlo Argentina», señaló a Sputnik.

Alejandro Rodríguez, gerente general del restaurante Ceviches de Pedro y Pablo, ubicado en la avenida 6 de diciembre, indicó a Sputnik que va a transmitir todos los partidos, excepto tres que serán a las 05:00 hora local, y para ello colocaron tres pantallas.

«Para este Mundial nos hemos preparado con muchas ansias obviamente por la clasificación de Ecuador y vamos a ofrecer algunos combos promocionales para el inicio y durante el partido vamos a ofrecer 4×3 en cervezas para que los clientes puedan compartir», señaló.

Ya a la altura del Estadio Olímpico Atahualpa, había un poco más de movimiento de vendedores de llaveros con la copa del Mundial de la FIFA, banderas de Ecuador de varios tamaños y copias de las dos camisetas que usará el equipo nacional, la tradicional de color amarillo, roja y azul y la color azul entero que usará el equipo de manera alternativa.

Allí, Oscar Murillo dijo a Sputnik que viajó con un amigo desde la provincia de Manabí (costa) hasta Quito para vender banderas y camisetas que compraron a los artesanos en Guayaquil (suroeste), porque en su lugar de residencia «la economía está un poco dura».

«Vamos a ganar 2-0 a Catar y el primer gol va a ser de Enner Valencia, y el segundo de Estrada, los dos delanteros», dijo entusiasmado, aunque dice que «de corazón, le digo que el favorito para ganar el Mundial es Argentina».

Aunque la ciudad ha estado movida este sábado, al menos en la parte más moderna, seguramente los ecuatorianos dormirán más temprano que de costumbre, para vivir intensamente la jornada de este domingo, en que el equipo de Ecuador jugará por tercera ocasión en un Mundial con el sueño latente de que un día pueda levantar la corona. (Sputnik)